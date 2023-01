L’animal de compagnie de Taylor Swift, Olivia Benson, qui vaut Rs 800 Crore, est le troisième chat le plus riche du monde

Oubliez de regarder la valeur nette des célébrités, il est temps de vérifier ce que valent leurs animaux de compagnie. All About Cats a publié The Ultimately Pet Rich List et le compagnon à fourrure de la chanteuse américaine Taylor Swift a atteint la troisième place. Olivia Benson n’est pas votre féline habituelle. C’est une célébrité Instagram ! Avec une valeur nette énorme de 97 millions de dollars (environ Rs 800 crore), Olivia est une figure populaire sur la plate-forme de médias sociaux. Cela a peut-être quelque chose à voir avec qui est son parent humain, mais Olivia est plus qu’une simple influenceuse des médias sociaux. Elle a gagné ces dollars en jouant dans plusieurs vidéoclips de son compagnon humain ainsi que dans des publicités à gros budget. Si cela ne suffisait pas, Olivia a également sa propre gamme de produits.

Les utilisateurs des médias sociaux ont exprimé en plaisantant leur envie pour le chat du chanteur d’Anti-Hero. Beaucoup ont plaisanté en disant qu’ils voudraient être Olivia. D’autres étaient encore incrédules quant à la façon dont un chat pourrait gagner des millions de dollars et pourquoi il aurait besoin de tant de richesses. Un utilisateur de Twitter a tweeté : « Le chat de Taylor Swift, Mme Olivia Benson, vaut 97 millions de dollars en raison des publicités et de l’influence sur les réseaux sociaux. Ma question est la suivante : les animaux doivent-ils payer des impôts sur le revenu ?

CatMs de Taylor Swift. Olivia Benson Vaut 97 millions de dollars en raison des publicités et de l’influence sur les réseaux sociaux Ma question est Les animaux doivent-ils payer des impôts sur le revenu ? — 🏴‍☠️ fernand.loopring.eth 🏴‍☠️ 🇵🇷 (@Fernand43240669) 7 janvier 2023

Un autre tweet disait: “Le chat de 97 millions de dollars de Taylor Swift paie-t-il de l’impôt sur le revenu?”

Le chat de 97 millions de dollars de Taylor Swift paie-t-il des impôts sur le revenu ???— Stan Pappas (@PappasStan4) 6 janvier 2023

“Film de braquage sur un complot visant à voler le chat de Taylor Swift et à le garder contre rançon”, a écrit un utilisateur.

film de braquage sur un complot visant à voler le chat de taylor swift et à le garder contre rançon – shaun (@shaunheiser) 6 janvier 2023

Au cas où vous vous demanderiez si Olivia vaut Rs 800 crore, quelle doit être la valeur des deux meilleurs animaux de compagnie ? All About Cats a trouvé que l’animal le plus riche valait 500 millions de dollars et c’est un berger allemand appelé Gunther VI. Parlez d’un nom royal pour un animal de compagnie royal. Il n’appartient pas à un humain mais à la Gunther Corporation. En chien royal qu’il est, Gunther ne gère pas lui-même ses finances. La succession et la fortune du chien sont gérées par la société qui le possède. La deuxième place est occupée par le propriétaire d’aliments pour chats haut de gamme, Nala Cat. Elle a une valeur nette de 100 millions de dollars. Bien qu’il y ait un écart d’environ 75 millions de dollars entre la première et la deuxième place, Olivia est à moins de 5 millions de dollars d’arracher cette deuxième place.

Pensez-vous qu’Olivia Benson pourra rattraper Nala Cat et devenir le félin le plus riche ?

