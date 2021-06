L’animal de compagnie de Schumer, le groupe démocrate DARK MONEY, a tenté de supprimer le vote du GOP. Appel à Stacey Abrams ! – Le bon scoop

Tout ce discours sur la suppression des électeurs de Stacey Abrams qui n’en a pas trouvé, et le premier exemple tangible vient d’un groupe démocrate. Et c’est DARK MONEY comme les Dems le sont toujours accuser les républicains d’utilisation. ET il est associé à leur leader Chuck Schumer !

Bien bien bien.

La partie la plus impressionnante est qu’ils ont été exposés par Axios. Et devinez ce qu’ils faisaient à part essayer de supprimer les électeurs du GOP ?

Un groupe d’argent noir aligné avec le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a aidé à payer pour des publicités trompeuses visant à faire baisser la participation aux élections générales républicaines en 2018, selon des dossiers récemment publiés. Pourquoi c’est important : ces concours ont été décidés il y a plus de deux ans, mais les détails montrent comment des agents partisans ont exploité les lacunes des lois sur le financement des campagnes électorales pour attaquer leurs rivaux tout en masquant leurs véritables motivations – des tactiques que les deux parties pourraient adopter lors des mi-mandats décisifs de l’année prochaine. Les républicains Josh Hawley et Mike Braun, désormais sénateurs américains, faisaient partie des personnes visées. Alors étaient Sen. Dean Heller et maintenant-Rep. Matt Rosendale, qui a perdu ses courses.

Les déclarations de revenus révèlent que le groupe « d’argent noir » qui finance des publicités numériques trompeuses et des publipostages visant à réduire la participation des électeurs républicains aux élections générales de 2018 a obtenu la majeure partie de son argent – ​​2,7 millions de dollars sur ses 4 millions de dollars – de l’association 501(c)(4) des démocrates du Sénat , Majoritaire en avant https://t.co/y2qizKyoYP pic.twitter.com/bAFvIEKO31 – Anna Massoglia (@annalecta) 2 juin 2021

Plus de The Blaze :

Les utilisateurs de Facebook ont ​​appris que Hawley, par exemple, « se range du côté des libéraux de Washington contre les propriétaires d’armes à feu » et était un « homme politique de carrière pro-gouvernemental pour le contrôle des armes ». Une autre publicité diffusée dans l’Indiana accusait Braun de vouloir augmenter les impôts. Certaines des annonces diffusées par la CSSA encourageaient les conservateurs à soutenir les candidats indépendants ou du Parti libertaire. Ces publicités ont été programmées pour coïncider avec les élections générales, et non avec les primaires républicaines, montrant comment les démocrates voulaient réduire la participation électorale pour que les candidats républicains remportent les élections au Sénat.

J’aurais juré avoir entendu des démocrates dire à quel point les groupes d’argent noir étaient mauvais. Est-ce que je t’ai mal entendu, @SenWhitehouse? https://t.co/7qgigiE02s – Derek Hunter (@derekahunter) 2 juin 2021

L’hypocrisie est l’exigence d’emploi numéro un pour les politiciens démocrates.