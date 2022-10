Langur refuse d’accepter la mort de Feeder, pousse son corps pour le réveiller

Les humains et les animaux partagent une belle complicité. Semblables aux humains, les animaux abritent également des émotions et expriment leurs sentiments de bonheur et de tristesse par des gestes. Nous voyons souvent des gens qui aiment les animaux nourrir des chiens, des chats, des vaches et même des singes avec de la nourriture comme forme d’affection. Bien que les animaux soient incapables de parler, eux aussi ressentent l’amour et les soins que leurs nourrices leur apportent.

Récemment, une vidéo d’un langur gris essayant désespérément de réveiller son mangeoire morte a ému les utilisateurs des médias sociaux aux larmes. La vidéo touchante a été téléchargée sur la plateforme de micro-blogging, Twitter, par une personne nommée Subodh Kumar.

Racontant l’incident, qui a été capturé au Sri Lanka, le tweet disait : « Gray Langur refuse d’accepter la mort de son nourrisseur, essaie de le réveiller. Srilanka – Une vidéo déchirante d’un singe tentant de réveiller un homme mort est devenue virale.

#REGARDEZ | Grey Langur refuse d’accepter la mort de son nourrisseur, essaie de le réveiller. Srilanka – Une vidéo déchirante d’un singe tentant de réveiller un homme mort est devenue virale. Peethambaram Rajan, 56 ans, habitant de Batticoloa, est décédé le 17 octobre des suites d’un malaise. 😔 pic.twitter.com/GKjuR04vom — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) 19 octobre 2022

Le tweet a en outre révélé qu’un homme du nom de Peethambaran Rajan, un résident de Batticaloa au Sri Lanka âgé de 56 ans, est décédé après avoir été malade pendant un certain temps. “Peethambaram Rajan, 56 ans, habitant de Batticaloa, est décédé le 17 octobre après un malaise”, conclut la légende.

Le clip désormais viral révèle le langur gris assis à côté du cadavre de Peethambaran, qui le nourrissait de son vivant. Le singe, incapable de comprendre que sa mangeoire n’est plus, continue de donner des coups de coude au cadavre pour tenter de le réveiller. L’animal a l’air confus lorsqu’il touche le visage de Peethambaran et essaie de le relever avec ses mains.

Le langur est assis à côté du mort pendant plusieurs minutes alors que les proches de Peethambaran se rassemblent autour de lui, regardant le singe avec des yeux pleins de surprise. Un enfant est même allé jusqu’à capturer l’incident rare devant la caméra. Le langur ne saisit pas la dure réalité que sa mangeoire ne pourra plus lui fournir de nourriture.

नहीं पता इसके मन में क्या चल रहा था लेकिन इसे देख कर आंखे भर आई — suraj singh rathour (@suraj_rathour) 20 octobre 2022

काश ऐसा दोस्त सब को मिले 🥺🥺🥺 — 🕉MangoIndian🕉 (@mangoindianji) 19 octobre 2022

La vidéo choquante a laissé les utilisateurs des médias sociaux trop émotifs et le débordement de commentaires déchirants en est la preuve. Un utilisateur a écrit : “Je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête, mais en voyant ça, mes yeux se sont remplis de larmes.” “Je souhaite que tout le monde ait un tel ami”, a noté un second.

