Langur assiste aux funérailles de Feeder et essaie de le réveiller dans une vidéo déchirante

Une vidéo déchirante d’un singe assistant aux funérailles de son compagnon humain a laissé Internet ému. Dans la vidéo virale partagée par Susanta Nanda, agente du Service forestier indien (IFS), le singe peut être vu montrant un profond chagrin lors des droits funéraires de l’homme. L’incident s’est produit à Batticaloa, au Sri Lanka. Selon les résidents locaux, l’homme aujourd’hui décédé nourrissait le singe chaque fois que l’animal se présentait à sa porte. Tel était leur lien amical d’amitié, il n’est pas passé inaperçu aux yeux des habitants.

Après la mort malheureuse de l’homme, plusieurs membres de sa famille et amis se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage. Et l’un des nombreux participants était le singe. Apparemment, son arrivée a été soudaine et l’animal s’est immédiatement assis à côté du corps de l’homme. Le moment est devenu plus émouvant lorsque le singe a commencé à se déplacer lentement vers le visage de l’homme décédé, pour attirer son attention. N’obtenant aucune réponse, le singe a tenté plusieurs tentatives pour le réveiller. La vidéo du moment émotionnel a laissé les utilisateurs des médias sociaux touchés par la nature compatissante de l’animal. Les habitants suggèrent également qu’il y a eu plusieurs tentatives pour écarter l’animal, mais le singe n’a pas bougé et a refusé de quitter le côté de l’homme.

En regardant le clip, Twitteratis a souligné à quel point les animaux sont loyaux et peuvent établir des liens solides avec les humains. Un utilisateur a écrit : “Il suffit de prouver que les animaux ont des émotions et d’établir des liens solides avec les personnes qui s’occupent d’eux.”

Un autre a ajouté: “Vidéo très touchante et émouvante. Comportement animal exceptionnel ! Leur attachement et leur lien sont si purs, loyaux et éternels.

Vidéo très touchante et émouvante… Comportement animal exceptionnel !!!!

Un autre a commenté: «Une telle affection est rare à obtenir. Si pure si sublime. Homme très chanceux.

Une telle affection est rare à obtenir

Si pure si sublime

