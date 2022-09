Langur assiste à des cours avec des enfants dans le Hazaribagh de Jharkhand

A Jharkhand, une école publique, située dans le village de Danua, reçoit depuis cinq jours un visiteur inhabituel. Lors d’un incident étrange, un Langur a été aperçu en train d’assister à des cours à l’école. Plusieurs photos et vidéos de la même chose sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Sur les images, le langur peut être vu assis sur le banc avant. Selon le personnel de l’école, samedi dernier, un Langur est entré dans les locaux de l’école et a suivi des cours avec des élèves de classe 7.

L’incident s’est reproduit mardi lorsque l’animal s’est rendu et a assisté aux cours avec les élèves de la classe 9. Les professeurs ont alors révélé que depuis cinq jours, les Langur arrivaient le matin et repartaient vers 10 heures. Regardez les photos et vidéos :

Pendant ce temps, plus tôt, une photo publiée sur Twitter montrait qu’une jeune fille se concentrant sur son cours en ligne était devenue virale. La photo montrait la jeune fille se concentrant sur son cours en ligne via un appareil mobile perché sur un tabouret. La petite n’était pas consciente du fait qu’elle n’était pas la seule à assister à la classe, car elle avait un groupe de singes assis de l’autre côté de la fenêtre en arrière-plan.

Dans la section des commentaires, un utilisateur a écrit : « même les singes sont fascinés » par ce « nouveau style » d’apprentissage. Un autre utilisateur a assimilé la scène à s’imaginer avec les députés d’arrière-ban de la classe.

Commentant la photo amusante, un autre utilisateur a insisté sur le fait que les députés d’arrière-ban ne changent jamais, “… pourtant, les députés d’arrière-ban restent les mêmes”, a-t-il écrit.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici