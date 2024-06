Langue ozempique ? Comment le médicament peut modifier la capacité du goût de certaines femmes

Il y a le doigt Ozempic, les seins Ozempic, le visage Ozempic, les fesses Ozempic… et maintenant, la langue Ozempic ?

Le sémaglutide — une injection hebdomadaire populaire utilisée pour le diabète et la perte de poids — modifie la sensibilité gustative, la perception gustative et la réponse du cerveau aux goûts sucrés chez les femmes obèses, une nouvelle recherche présentée samedi révèle.

« Les personnes obèses perçoivent souvent les goûts de manière moins « intense » et ont un désir intrinsèquement élevé pour des aliments sucrés et riches en énergie », a expliqué Mojca Jensterle Sever, du centre médical universitaire de Ljubljana, en Slovénie.

Le sémaglutide modifie la sensibilité gustative, la perception du goût et la réponse du cerveau aux goûts sucrés chez les femmes obèses, selon une nouvelle recherche présentée samedi.

Pour leur étude, Jensterle Sever et ses collègues ont administré à 30 femmes obèses 1 milligramme de sémaglutide ou un placebo et les ont suivies pendant 16 semaines.

Le sémaglutide – vendu sous des marques comme Ozempic et Wegovy – réduit l’appétit et diminue le désir d’aliments riches en énergie, salés et épicés, ont indiqué les chercheurs.

Le sémaglutide – vendu sous des marques comme Ozempic et Wegovy – réduit l'appétit et diminue le désir d'aliments riches en énergie, salés et épicés, ont indiqué les chercheurs.

La sensibilité gustative a été mesurée avec des bandelettes contenant différentes concentrations de quatre goûts de base.

Une IRM a évalué les réponses cérébrales des participants : une solution sucrée était versée sur leur langue avant et après leur repas. Une biopsie de la langue a également été réalisée pour analyser les gènes associés au goût.

Ceux qui ont pris du sémaglutide ont constaté une sensibilité gustative améliorée et des changements dans leur perception du goût et leur activité cérébrale en réponse aux goûts sucrés.

Selon la Food and Drug Administration des États-Unis, plus de 0,4 % des utilisateurs d’Ozempic ont signalé avoir développé une dysgueusie – une condition qui donne aux aliments un goût métallique, sucré, aigre ou amer.

Certains se sont tournés vers TikTok pour se plaindre changements de goût après avoir pris le médicament. « Cela tue littéralement mes papilles gustatives chaque semaine » une femme s’est plaint.

Selon la Food and Drug Administration des États-Unis, plus de 0,4 % des utilisateurs d'Ozempic ont signalé avoir développé une dysgueusie, une maladie qui donne aux aliments un goût métallique, sucré, aigre ou amer.

Jensterle Sever, quant à elle, a souligné certaines limites de ses recherches, qui ont été présentées à ENDO 2024, le congrès annuel de l’Endocrine Society, à Boston.

« Cette étude de validation de principe n’a évalué qu’un goût spécifique dans un environnement d’étude, ce qui peut ne pas refléter l’expérience quotidienne », a déclaré Jensterle Sever. « La perception du goût peut varier considérablement d’une personne à l’autre, limitant la généralisabilité de nos résultats. »

Elle espère néanmoins que ces résultats pourraient aider à ouvrir la voie à la compréhension et éventuellement à l’ajustement des préférences gustatives des personnes obèses.