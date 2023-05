Langue noire et poilue développée après un traitement contre le cancer

Dans une étude de cas inhabituelle, une femme a développé une langue noire et poilue après un traitement contre le cancer.

Le phénomène rare a été décrit dans un nouvel article publié dans la revue à comité de lecture BMJ Case Reports le mois dernier.

Les médecins ont été alertés pour la première fois du problème lorsqu’une femme dans la soixantaine s’est présentée dans un établissement de santé pour le traitement de l’hépatite B. Pendant que les médecins l’évaluaient, ils ont remarqué qu’elle avait des taches grises et tachetées sur sa peau qui n’avaient pas été là alors qu’elle était auparavant à l’établissement trois mois plus tôt.

Après un examen plus approfondi, ils ont découvert qu’elle avait une tache de pigmentation noire couvrant une grande partie de sa langue, et les bosses sur sa langue étaient devenues proéminentes et ressemblaient à des cheveux.

Sa langue n’avait pas seulement l’air différente que d’habitude – elle était aussi douloureuse, a-t-elle dit aux médecins.

Une photo de la réaction montre une femme avec un plâtre gris sur la peau tirant la langue pour montrer qu’elle a changé de couleur, l’obscurité s’étendant du centre de sa langue comme une tache.

On lui a diagnostiqué une langue velue noire (BHT), une maladie rare mais réversible dans laquelle les bosses de la langue (papilles) s’allongent et il y a une décoloration à la surface de la langue.

La cause? Un changement récent dans ses médicaments contre le cancer, selon le rapport de cas.

La femme a 14 mois d’antécédents de chimiothérapie post-opératoire pour un vrai cancer avec métastases hépatiques, selon le rapport, qui avait été subie dans un autre hôpital. Mais au cours des quatre derniers mois, sa chimiothérapie a été remplacée par de nouveaux médicaments : panitumumab avec irinotécan et 5-fluorouracile.

Bien qu’il s’agisse de médicaments couramment associés au cancer et à la chimiothérapie, la femme s’est également vu prescrire 100 mg/jour de minocycline pour prévenir les lésions cutanées pouvant être causées par le panitumumab.

Au début, les médecins ne savaient pas quelle en était la source, car cela aurait pu être la minocycline ou le panitumumab qui lui avait causé le BHT et l’hyperpigmentation.

Les deux ont déjà été liés au BHT, bien que le lien entre les antibiotiques tels que la minocycline soit plus clair. L’hyperpigmentation faciale distincte du BHT a conduit les médecins à se tourner davantage vers la minocycline, car elle peut entraîner une décoloration de la peau, avec un taux d’incidence de 3 à 15 % comme effet secondaire.

Elle a été immédiatement retirée de la minocycline et a reçu à la place de la trifluridine et du chlorhydrate de tipiracil plus une thérapie combinée de bevacizumab.

Sa pigmentation et son BHT s’étaient considérablement éclaircis lors d’un enregistrement six semaines plus tard, la peau retrouvant un ton plus sain et il ne restait qu’une légère obscurité au centre de la langue.

Selon la clinique Mayo, le BHT est une affection buccale temporaire et généralement inoffensive dans laquelle la langue prend une «apparence sombre et velue». Une partie du problème est une accumulation de cellules mortes de la peau sur les papilles, qui peuvent piéger les bactéries qui exacerbent la décoloration. Les causes possibles incluent des changements dans les bactéries orales normales après l’utilisation d’antibiotiques, mais le BHT peut également être causé par une mauvaise hygiène buccale, une utilisation excessive de rince-bouche contenant des irritants tels que le peroxyde, le tabagisme et même la consommation excessive d’aliments mous qui ne permettent pas les cellules mortes de la peau. se détacher de la langue à cause du frottement.