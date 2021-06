LOVE Island est connue pour ses membres de la distribution esthétiquement bénis et bien sûr, son joli jargon de niche, notamment lourd et serpent. Mais parfois, la terminologie unique des Islanders peut être difficile à saisir, nous vous avons donc fait un guide pour traduire le vocabulaire spécifique à la distribution…

Voici votre guide complet des phrases de Love Island 2019 :

Marj :

Rendu célèbre par Ovie, le basketteur a utilisé le terme pour la première fois dans l’épisode 38, lors d’une conversation avec son bon pote Michael. Après une conversation animée avec Amber la nuit précédente, Ovie a emmené Michael pour une conversation privée pour discuter de la façon dont il a approché son ancien partenaire de l’île, disant que son comportement envers l’esthéticienne était tout sauf doux. Ovie a souligné que Michael n’aurait jamais parlé à sa Marj comme ça, c’est-à-dire à la mère du pompier – et Michael n’était certainement pas en désaccord.

Un message:

Le mot a pris un nouveau sens grâce à Ovie Soko, qui semble le dire à chaque fois que quelqu’un dit : « J’ai un texto ». Certains fans de la série ont récemment souligné que le basketteur professionnel faisait référence à la comédie des années 90, Ne soyez pas une menace pour le centre-sud en buvant votre jus dans le capot. Le film parodique présente Keenen Wayans en tant que personnage de comédie qui apparaît pour souligner que quelqu’un a appris une leçon en criant « message ». Ovie, 28 ans, fait la blague pratiquement depuis sa première apparition dans la villa.

Ting mort :

Comme rendu célèbre par Amber Gill dans l’épisode 27, un mort est quelqu’un qui est considéré comme extrêmement ennuyeux. Rappelez-vous, Amber avait utilisé le terme pour décrire Joanna Chimonides suite à la décision de Michael Griffiths de se recoupler avec le modèle.

Bev :

Lucie Donlan, 21 ans de Newquay, a déclaré que « bev » est utilisé pour décrire un homme séduisant. Elle a expliqué: « Un bev est un mec sexy, s’il est ton petit ami, c’est ta bev, mais si ce n’est pas ton petit ami, c’est un bev. » Cependant, de nombreux fans sont allés sur Twitter pour la décourager d’essayer de faire « bev » se produire suivi de memes Mean Girl. Un téléspectateur a écrit: « Je déteste (et je ne peux pas le souligner assez) Lucie essayant de faire « bev » une chose #LoveIsland.

Fil d’Ariane :

Selon feu le présentateur de Love Island Caroline Flack, c’était le slogan à retenir de la saison cinq. Lors de l’interview de This Morning avec Alison Hammond, elle a déclaré: « La prochaine grande phrase, ça va être la chapelure. « C’est quand vous laissez des petits morceaux de pain pour quelqu’un. Lorsque vous dirigez quelqu’un. » La définition du dictionnaire urbain est très similaire et se lit comme suit: « L’acte d’envoyer des messages texte coquets mais sans engagement (c.

Ciboulette :

Tommy Fury et Molly-Mae Hague ont inventé le terme lors d’un rendez-vous dans le jardin de la villa, à la suite d’une discussion sur le vocabulaire. Le duo a convenu que le mot serait leur code lorsqu’ils sont ennuyés l’un de l’autre. Expliquant, Molly Mae, 20 ans, lui a dit: « Comme, si tu te fais chier, je me fais chier. » Mais les fans de Love Island ont été moins qu’impressionnés par leur utilisation de l’herbe dans un contexte différent.

Fanny flotte :

Après que Maura Higgins ait fait son arrivée, la fille de la grille n’a pas pu s’empêcher de parler d’avoir des « flottements fanny » sur Tommy. Bien sûr, ce n’est pas la seule chose provocante qu’elle a dite depuis son entrée dans la villa, mais qu’est-ce que cela signifie réellement ? Fanny flutter est une sensation de picotement qu’une femme ressent lorsqu’elle est excitée. On pense qu’avoir un battement de fanny peut aussi signifier qu’une femme est sur le point d’atteindre son orgasme.

C’est comme ça:

Ce n’est probablement pas une invention majeure de Love Island, mais elle a été largement utilisée, c’est pourquoi nous avons décidé de l’inclure dans notre liste. Au cours de la première cérémonie d’accouplement, plusieurs hommes ont utilisé la phrase pour expliquer ce qu’ils ressentaient. Par exemple, lorsque Michael Griffiths a été relégué sur le banc des remplaçants, Caroline lui a demandé comment il se sentait, ce à quoi il a répondu : « C’est ce que c’est ». La phrase signifie : « La situation, la circonstance ou le résultat s’est déjà produit ou a déjà été décidé ou établi, il doit donc être accepté même s’il n’est pas souhaitable », selon The Free Dictionary.

Fondre

Le terme est utilisé pour décrire une personne dont les facultés intellectuelles sont moins que satisfaisantes, généralement un homme qui se comporte de manière douce et pathétique envers une femme. Par exemple : « J’agis comme un thon fondu sur cette fille ».

Facteur 50

L’expression fait référence à la crème solaire et est utilisée pour décrire quelqu’un qui fait trop d’efforts. Le facteur 50 a été largement utilisé dans la saison quatre de la série de téléréalité ITV2 pour expliquer comment les candidats ne devraient pas se comporter.

Greffage

Bien que les origines du mot « greffage » soient inconnues, il est un incontournable de Love Island depuis la refonte de la série en 2015. Le terme est utilisé pour désigner quelqu’un qui essaie de faire bouger quelqu’un d’autre.

Lien

La connexion est une façon de dire que vous êtes intéressé par quelqu’un, cependant, elle est censée sembler plus significative.

« Ma tête a été tournée »

L’expression est une autre façon de dire « j’aime quelqu’un » et est régulièrement utilisée par les insulaires dans la villa. Les concurrents utilisent souvent l’expression lorsqu’ils font référence à un nouvel arrivant.

« Où est ta/ma tête ? »

Une personne utilisera ces groupes de mots lorsqu’elle essaiera de comprendre ce qu’elle ressent pour quelqu’un. La majorité des concurrents de Love Island utilisent le terme à un moment donné pendant leur séjour dans l’émission.

Code fille

Bien que le code fille ne soit pas exclusif à Love Island, c’est un terme qui est régulièrement utilisé par les candidates. Il est utilisé pour décrire un pacte féminin qui ne devrait pas être rompu même pour un homme séduisant.

Serpent/Serpent

Quelqu’un qui est décrit comme un « serpent » est généralement méchant, intrigant et trompeur.

Quelles ont été les phrases les plus célèbres de Love Island 2018 ?

La série quatre a présenté tous vos dictons préférés ainsi que de nouveaux…

Fidèle

Le mot a pris un tout nouveau sens avec Georgia Steel de la saison quatre l’utilisant à chaque occasion. Elle a exigé la loyauté et prétend être loyale avant tout.

Déposez-moi

Argot Essex pour « Oh mon Dieu! » – une expression d’incrédulité ou de choc.

Muggy/Agressé

Être « agressé » signifie être pris pour un imbécile.

fougueux

Prangy est un terme utilisé pour se sentir anxieux, paranoïaque ou effrayé – en particulier à la perspective qu’une nouvelle personne entre dans la villa de Love Island.

Producteur

Dans la villa Love Island, un cultivateur fait référence à quelqu’un qui peut lentement devenir plus confiant et extraverti au fur et à mesure que la série avance. Mais cela peut aussi faire référence à un intérêt amoureux qui « grandit » en vous.

Pêche

Pêcher signifie « pêcher les compliments » lorsque vous essayez de gagner votre amour. Laura Anderson a accusé Adam Collard de pêcher alors qu’il décidait avec qui s’associer.

Gazouillis

Chirpse signifie flirter ou discuter avec quelqu’un. C’est peut-être dérivé du « chirp » – le bruit aigu que font les oiseaux. En tout cas, le gazouillis des candidats cette année-là a ébouriffé quelques plumes dans la villa.

Faire Bits Society

Le terme a été inventé par Wes Nelson le 21 juin 2018 pour désigner les insulaires qui avaient fait passer les choses au niveau supérieur dans la chambre à coucher. Le jeune de 20 ans a eu l’idée après que les choses soient devenues un peu torrides pour lui et Laura sous les draps. « Jusqu’à ce que l’on fasse des bits, on ne peut pas avoir le mot de passe du Do Bits Society Club », a déclaré Wes. « Rien ne se passe là-bas, c’est vraiment de la merde, mais tout le monde veut faire partie du Do Bits Society Club. »

Pie

Le mot a été lancé comme si les Islanders étaient au beau milieu d’un combat de tartes. Le sens derrière le mot charnu est d’être rejeté par quelqu’un. Il n’est pas déraisonnable de penser que le terme dérive de l’acte burlesque consistant à casser une tarte au visage pour provoquer l’humiliation.

