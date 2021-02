La liste croissante d’étranges symptômes possibles du COVID-19 peut avoir un autre ajout: « COVID tongue ».

Alors qu’une perte de goût est un symptôme connu, un chercheur britannique, Tim Spector OBE, qui aide à suivre les signes avant-coureurs, affirme que certains patients ont signalé avoir développé des ulcères buccaux douloureux ou des éruptions cutanées sur la langue.

Spector, professeur d’épidémiologie génétique au King’s College de Londres et chercheur principal de la Étude des symptômes de ZOE COVID app, l’a surnommé « COVID tongue ».

« COVID tongue » pourrait être l’un des nombreux « symptômes non classiques«qui ont tendance à être négligés, y compris les éruptions cutanées et les modifications de la paume des mains ou de la plante des pieds, appelées« orteils COVID ».

« Nous avons environ quatre millions et demi qui nous ont donné leurs symptômes dans trois pays et nous avons plus de 20 symptômes de COVID maintenant, et nous trouvons donc des symptômes rares qui n’ont pas été remarqués auparavant », a déclaré le professeur Spector.

Il décrit la langue COVID comme lorsque « des morceaux en sont retirés, appelés festons et que vous pouvez souvent avoir une couche de fourrure sur la langue, ce qui semble également être associé à d’autres symptômes de COVID, parfois à l’éruption COVID, mais souvent il survient après les premiers symptômes classiques ».

« Il a été ignoré par la plupart des médecins qui ne pensaient pas que c’était lié, mais maintenant avec tous ces rapports croissants, il semble que cela fasse partie de ce syndrome », a-t-il déclaré.

« Et cela ressemble à d’autres conditions de la langue qui sont affectées par des virus, et c’est pourquoi on l’appelle aussi ‘langue géographique’ parce que votre langue ressemble à une carte du monde à cause de la façon dont vous avez des morceaux qui sont soulevés et d’autres qui sont abaissés.

«La langue COVID n’est toujours pas courante. Moins d’une personne sur 100 a signalé le problème, mais il peut le devenir plus une fois que les gens se rendent compte qu’il est associé.

«Les gens m’envoient des photos de leur langue et maintenant nous les demandons régulièrement dans notre application.

«Cela me dit qu’il existe de nombreux symptômes différents de COVID, en particulier dans les premiers jours que la communauté médicale ne reconnaissait pas.

« Et il est vraiment essentiel que si quelque chose d’inhabituel se produit, quelque chose auquel vous ne vous attendez vraiment pas, alors que le COVID est si courant en Europe, les gens devraient penser que cela pourrait être lié, et prendre les précautions appropriées. »