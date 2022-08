L’Angola vote alors que le parti au pouvoir cherche à prolonger le règne de 47 ans

LUANDA, Angola (AP) – Les Angolais votent lors d’une élection au cours de laquelle le président Joao Lourenco brigue un second mandat et le parti d’opposition de longue date UNITA tente de renverser le parti au pouvoir, le MPLA, qui détient le pouvoir depuis 47 ans.

Certains électeurs ont fait la queue mercredi à l’aube, deux heures avant l’ouverture des bureaux de vote à 7 heures du matin, heure locale.

Lourenço et le candidat de l’opposition Adalberto Costa Junior de l’Union pour l’indépendance totale de l’Angola, UNITA, ont voté à Luanda, la capitale de l’océan Atlantique.

Environ 14 millions des plus de 33 millions d’habitants du pays se sont inscrits pour voter. Lors de la précédente élection en 2017, le taux de participation était de 57 % des inscrits.

Les marchés et les étals de rue habituellement occupés ont été fermés pour encourager les gens à se rendre aux urnes et le gouvernement a exhorté tous les employeurs à laisser aux travailleurs le temps de voter.

Dans plus de 26 400 bureaux de vote à travers le pays et à l’étranger, le parti au pouvoir, le Mouvement populaire pour la libération de l’Angola, compte 53 000 représentants pour surveiller le vote et le dépouillement. L’UNITA n’a pas annoncé comment elle surveillera les résultats, mais elle a appelé ses partisans à s’asseoir dans les bureaux de vote après avoir voté pour observer le dépouillement et l’affichage des décomptes.

Les résultats officiels ne sont pas attendus avant plusieurs jours, car les récentes élections ont vu des retards dans les annonces de la Commission électorale nationale, dont le directeur est considéré comme partisan du parti au pouvoir.

L’élection est surveillée par environ 2 000 observateurs internationaux, notamment de l’Union européenne, de l’Union africaine, de la Communauté de développement de l’Afrique australe et de la Communauté des pays de langue portugaise.

Comme la menace de COVID-19 a diminué, les gens sont autorisés à voter sans masque facial.

Fernando Lima, Associated Press