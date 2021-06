L’angoisse provoquée par l’épidémie de champignon noir en Inde

En tant que photographe, Anil Baburao Wankhede s’est appuyé sur deux outils : son appareil photo Nikon et sa vue. Il a photographié des mariages de rêve et des couples en adoration lors de cérémonies de fiançailles. Il était le soutien de famille et son travail aidait à payer l’université de son fils et l’école de sa fille.

En avril, il s’est remis du covid-19 après une brève hospitalisation. Mais en quelques jours, il a dû être réadmis. Son œil droit était très enflé.

En juin, Wankhede était toujours à l’hôpital, son visage encadré par un bouquet de tubes. Son œil droit a été enlevé. Il a failli perdre la vie lorsque plusieurs organes ont commencé à mal fonctionner.

Wankhede a dit qu’il se sentait à la dérive. Son frère a dû emprunter des milliers de dollars pour financer son traitement. L’homme de 56 ans ne sait pas s’il pourra reprendre son travail.

« Je ne sais pas comment je vais travailler maintenant », a-t-il déclaré. « Ma vie est dévastée. Il n’y a que des ténèbres.