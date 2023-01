L’angoisse de Meghan : le prince Harry accuse la famille royale de complicité

LONDRES –

Le prince Harry a accusé sa belle-mère, Camilla, la reine consort, d’avoir divulgué des conversations privées aux médias pour redorer sa propre réputation alors qu’il fait la promotion d’un nouveau livre qui dévoile l’histoire de sa vie derrière les murs du palais.

Dans des interviews diffusées dimanche et lundi, Harry a accusé les membres de la famille royale de s’être “couchés avec le diable” pour obtenir une couverture médiatique favorable, soulignant les efforts de Camilla pour réhabiliter son image auprès du peuple britannique après sa liaison de longue date avec son père, maintenant Le roi Charles III.

“Cela la rendait dangereuse à cause des relations qu’elle forgeait au sein de la presse britannique”, a-t-il déclaré à CBS. « Il y avait une volonté ouverte des deux côtés d’échanger des informations. Et avec une famille construite sur la hiérarchie, et avec elle en passe de devenir reine consort, il y aurait des gens ou des corps laissés dans la rue.

Harry s’est entretenu avec ITV britannique, “60 Minutes” de CBS et “Good Morning America” ​​pour promouvoir son livre “Spare”, qui doit être largement diffusé mardi. Certaines librairies britanniques prévoient d’ouvrir à minuit pour répondre à la demande du mémoire très attendu, qui a généré des gros titres incendiaires avec des rapports selon lesquels il comprend des détails sur les ressentiments familiaux amers, ainsi que la décision de Harry et de sa femme Meghan d’abandonner leurs rôles royaux et de déménager. à la Californie.

Dans les interviews, Harry a blâmé à plusieurs reprises les médias pour les problèmes qui ont affligé le couple, également connu sous le nom de duc et duchesse de Sussex, affirmant que la couverture avait contribué à la rupture avec son frère, le prince William, et sa femme, Kate.

“Ils nous ont toujours montés les uns contre les autres”, a-t-il déclaré à Good Morning America. “Ils montent Kate et Meghan l’une contre l’autre.”

Harry était également sans vergogne à l’idée de lancer des batailles juridiques contre certaines parties des médias britanniques. Alors qu’il a dit que son père pensait que c’était “probablement une mission suicide” d’affronter la presse, Harry a décrit le changement du paysage médiatique au Royaume-Uni comme étant “l’œuvre de ma vie”.

Mais Harry a également continué à critiquer la famille royale elle-même.

Il a répété son affirmation selon laquelle il y avait une « inquiétude » dans la famille royale au sujet de la couleur de peau de son enfant à naître après son mariage avec l’actrice américaine biraciale Meghan Markle. Harry et Meghan ont mentionné l’incident pour la première fois lors d’un entretien avec Oprah Winfrey en 2021, mais ils n’ont pas identifié le membre de la famille qui a exprimé son inquiétude.

Harry a insisté sur le fait que sa famille n’était pas raciste, mais a déclaré que l’épisode était un exemple de préjugé inconscient. Le prince a déclaré à CBS qu’il était “probablement sectaire” avant de rencontrer Meghan, et a déclaré que la famille royale, qui est tenue à une norme morale plus élevée, devait “apprendre et grandir” afin de faire “partie de la solution plutôt que une partie du problème.

“Sinon, les préjugés inconscients entrent alors dans la catégorie du racisme”, a déclaré Harry à ITV.

“Spare” explore le chagrin de Harry face à la mort de sa mère en 1997, et son ressentiment de longue date face à son rôle de “réserve” royal, éclipsé par “l’héritier” – le frère aîné William. Il raconte des disputes et une altercation physique avec William, révèle comment il a perdu sa virginité et décrit avoir consommé de la cocaïne et du cannabis.

Il dit également avoir tué 25 combattants talibans alors qu’il était pilote d’hélicoptère Apache en Afghanistan, attirant les critiques des vétérans militaires talibans et britanniques.

Les allégations concernant Camilla sont particulièrement sensibles en raison de son rôle dans la rupture acrimonieuse du mariage de Charles avec feu la princesse Diana, la mère de William et Harry.

Diana a un jour décrit Camilla, qui a eu une liaison à long terme avec Charles, comme la troisième personne de leur mariage. Alors que de nombreux membres du public ont initialement évité Camilla, elle a gagné des fans en entreprenant un large éventail d’activités caritatives et a été reconnue pour avoir aidé Charles à paraître moins étouffant et plus en phase avec la Grande-Bretagne moderne.

Écrivant à propos du mariage de son père avec Camilla en 2005, Harry déclare : “J’avais des sentiments complexes à l’idée de gagner un beau-parent qui, je le croyais, m’avait récemment sacrifié sur son autel personnel de relations publiques.” Pourtant, il dit qu’il voulait que son père soit heureux. « D’une drôle de manière, je voulais même que Camilla soit heureuse. Peut-être serait-elle moins dangereuse si elle était heureuse ?

“Spare” est la dernière d’une série de déclarations publiques de Harry et Meghan depuis qu’ils ont quitté la vie royale et ont déménagé en Californie en 2020, citant ce qu’ils considéraient comme le traitement raciste de Meghan par les médias et le manque de soutien du palais. Il fait suite à l’interview de Winfrey et à une série Netflix en six parties publiée le mois dernier.

Dans les mémoires écrites par des fantômes, Harry, 38 ans, décrit la séparation acrimonieuse du couple de la famille royale après le rejet de leur demande de rôle royal à temps partiel.

Les interviews télévisées ne manqueront pas d’augmenter la pression sur la famille royale. Harry apparaît également dans “The Late Show with Stephen Colbert”.

Les responsables royaux n’ont commenté aucune des allégations, bien que les alliés aient repoussé les allégations, en grande partie de manière anonyme.

Harry a défendu les mémoires en les décrivant comme son effort pour «s’approprier mon histoire» après des années de «rotation et de distorsion» par d’autres. Dans l’interview “60 Minutes”, Harry a nié que son livre était destiné à blesser sa famille.

Omid Scobie, co-auteur de “Finding Freedom”, un livre sur le duc et la duchesse de Sussex, a déclaré que Harry offrait le regard derrière les murs du palais que le public a toujours voulu.

“Bien sûr, cela comporte des inconvénients pour ceux qui ont fait partie de son voyage”, a déclaré Scobie à la BBC. “Nous avons entendu des aveux et des histoires vraiment surprenants sur les membres de la famille royale, en particulier en ce qui concerne Camilla et sa relation avec la presse.”

Alors que Harry a dit qu’il n’avait pas parlé avec son père ou son frère depuis un moment, il espère trouver la paix avec eux. Mais il a déclaré à ITV que “la balle est dans leur camp”.

“Ils n’ont montré absolument aucune volonté de se réconcilier”, a-t-il déclaré.

Bien que la saga soit préjudiciable à la famille royale, elle n’est peut-être pas aussi préjudiciable que les gens pourraient le penser et offrira au public mondial un forum pour discuter de questions difficiles comme la misogynie et le racisme, a déclaré Arianne Chernock, professeure à l’Université de Boston et experte en histoire britannique moderne. .

Mais elle se méfiait des prophètes de malheur suggérant que la monarchie elle-même était en difficulté. L’institution a duré plus de 1 000 ans après tout.

“C’est un élément central de l’histoire de la famille royale”, a-t-elle déclaré. “Le scandale est la norme et non l’exception.”



——



Jill Lawless a contribué à ce rapport