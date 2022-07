Langley tue un “acte de violence insensé”: Farnworth

Le meilleur flic de la Colombie-Britannique a qualifié la fusillade de masse à Langley lundi d ‘«acte méprisable», mais a déclaré que les Britanno-Colombiens devraient toujours se sentir en sécurité à la suite de plusieurs meurtres et fusillades de gangs récents.

« Le mois dernier a été troublant pour les Britanno-Colombiens », a déclaré Mike Farnworth, solliciteur général et ministre de la Sécurité publique.

Entre minuit et 5 h 45 lundi, un homme a abattu quatre personnes, tuant deux d’entre elles, autour du centre-ville de Langley City and Township. Le suspect a été tué par la police près de la 200e rue et du contournement de Langley, peu après la dernière des quatre attaques.

“Cet acte de violence insensé est très troublant et totalement inacceptable”, a déclaré Farnworth.

Il a déclaré que bien que le motif des attaques reste inconnu pour le moment, la police enquête et qu’il sera rendu public s’il est découvert.

Il a remercié la GRC et les autres intervenants d’urgence qui étaient actifs à Langley lundi.

Farnworth a déclaré que la police et la GRC se mettaient en danger pour rendre la Colombie-Britannique sécuritaire pour vivre, travailler et jouer.

C’était à la suite d’une série de crimes violents, dont un double homicide domestique à Chilliwack la semaine dernière, un double meurtre lié à un gang à Whistler et l’évasion de prison d’un homme actuellement jugé pour meurtre.

La fusillade de Langley n’a entraîné que la deuxième utilisation du système d’alerte d’urgence par téléphone portable, envoyant des bruits forts et des avertissements textuels à des milliers de Britanno-Colombiens.

On a demandé à Farnworth si les alertes étaient suffisamment ciblées et pourquoi elles se sont déclenchées juste après la mort du tireur présumé.

“La police faisait face à une situation très fluide et dynamique”, a déclaré Farnworth.

Les premières alertes ont noté que la police n’était pas certaine qu’il n’y avait qu’un seul tireur et a pris des décisions en fonction des informations dont elle disposait. Il a ajouté qu’ils avaient appris des incidents précédents à Vanderhoof et en Nouvelle-Écosse.

Des examens sont toujours entrepris après de tels incidents, notamment sur la manière dont le système d’alerte d’urgence a été utilisé, a déclaré Farnworth.

La possibilité que l’attaque visait les sans-abri est quelque chose que les enquêteurs examineront, a déclaré Farnworth.

Interrogé sur la raison pour laquelle les informations indiquant si le tireur a utilisé des armes à feu légales ou illégales n’ont pas été publiées, même s’il est mort et soupçonné d’avoir agi seul, Farnworth a déclaré qu’il s’attendait à ce que la police les rende publiques plus tard.

“Je m’attends à ce que ces informations soient publiées en temps voulu”, a déclaré Farnworth.

Plus tôt, le premier ministre John Horgan et Farnworth ont publié une déclaration conjointe sur la fusillade.

« Nos pensées vont aux victimes des horribles fusillades à Langley et dans le canton de Langley aujourd’hui, ainsi qu’à leurs amis, leur famille et leurs proches. Cet acte de violence insensé contre des membres de notre communauté est extrêmement préoccupant et inacceptable.

« Bien que nous ne connaissions pas encore le motif de cet incident, nous comprenons que les gens sont inquiets et effrayés lorsque des événements comme ceux-ci se produisent dans nos communautés. Avec les événements tragiques d’aujourd’hui, nous réaffirmons l’engagement de notre gouvernement à lutter contre la violence armée dans toutes les communautés de la Colombie-Britannique

“Cela reste une enquête policière active, et nous demandons au public de coopérer et de l’aider dans ce travail.”

