SEATTLE: Tina Langley a déjà conçu un programme majeur de reconstruction, transformant Rice en une centrale électrique à Conference USA.

Maintenant, elle verra si elle peut réussir dans l’une des conférences de basketball féminin les plus difficiles du pays après avoir pris le poste d’entraîneur-chef à Washington.

Il y a longtemps, un excellent mentor m’a enseigné que parfois vous pouvez regarder trop largement et détourner votre attention de la tâche à accomplir, a déclaré Mme Langley lors de sa conférence de presse introductive mercredi. Et je pense que notre tâche en ce moment est d’enseigner à notre équipe à un niveau d’élite, et d’avoir un groupe de jeunes femmes qui sont engagées dans leur formation et engagées dans une culture et une philosophie et qui travaillent incroyablement dur au quotidien.

Langley fait face à une tâche importante alors qu’elle prend en charge le programme des Huskies à un moment où le Pac-12 est au sommet des cerceaux des collèges féminins après que Stanford et l’Arizona se soient rencontrés pour le titre national.

Il n’y a pas si longtemps, béni d’avoir le leader des marqueurs de tous les temps de la NCAA à Kelsey Plum, Washington jouait dans le Final Four. Mais l’époque qui a suivi la remise des diplômes de Plum et le départ de l’entraîneur Mike Neighbours en Arkansas a été épouvantable. Sous Jody Wynn, les Huskies sont allés 38-75 au total et 11-58 dans le jeu de conférence.

Les Huskies n’ont jamais terminé au-dessus de la neuvième place du classement de la conférence pendant leur mandat à Wynns. Ils sont allés 7-14 au total et 3-13 en match de conférence cette saison. Il y avait également des problèmes avec les joueurs partant rapidement pendant le mandat de Wynns.

Langley voit des similitudes entre la situation actuelle de Washington et celle dont elle a hérité à Rice. Les Owls ont terminé au-dessus de 0,500 une fois entre la saison 2007-08 et l’arrivée de Langleys en 2015.

Elle a remporté 22 matchs lors de sa deuxième saison.

Il y a certainement des similitudes. Lorsque nous entrons dans ce programme cette année, je pense qu’il y aura beaucoup d’enthousiasme pour le basketball féminin, a déclaré Langley. Je pense que l’une des choses qui est vraiment amusante dans cette communauté est la passion pour la croissance, et évidemment la passion pour le basketball féminin dans le nord-ouest du Pacifique.

Langley a obtenu une fiche de 126-61 en six saisons en tant qu’entraîneur-chef chez Rice. Les Owls sont allés 44-4 dans le jeu de conférence au cours des trois dernières saisons et Langley a été nommé entraîneur de l’année de la conférence américaine en 2019.

Rice est allée 23-4 au total cette saison et 12-2 dans la conférence pour remporter son premier titre de conférence pure et simple. Les Owls ont perdu contre Middle Tennessee lors du match pour le titre du tournoi Conference USA, mais ont rebondi pour vaincre Ole Miss pour le championnat NIT féminin.

La directrice sportive de Washington, Jennifer Cohen, a déclaré que l’école était attirée par Langley par ce qu’elle avait accompli à Rice, mais aussi par son expérience en tant qu’assistante de Brenda Frese au Maryland.

La combinaison de l’expérience de l’entraîneur Langley au plus haut niveau, en particulier pendant son séjour au Maryland, puis vous combinez cela avec la façon dont elle a construit Rice, couplée avec son désir de faire les choses de la bonne manière et ce qu’elle représente et comment cela nous convient, a déclaré Cohen. Nous avons été absolument ravis qu’elle soit notre prochain chef.

