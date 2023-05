Langley, en Colombie-Britannique, n’est pas le seul hôpital avec de longs délais pour les patients d’urgence, préviennent les médecins

Il n’y a pas que Langley.

Le mercredi 10 mai, le Dr Gord McInnes, coprésident de la section de médecine d’urgence, a déclaré que la crise à l’hôpital Langley Memorial, qui subit d’importants retards dans le traitement des patients au service d’urgence de l’hôpital, se produit dans toute la province.

Sa déclaration est intervenue un jour après que le Dr Mitra Maharaj, directeur médical du site du Langley Memorial Hospital (LMH), a répondu aux informations selon lesquelles les médecins de la division de médecine familiale de Langley étaient invités à diriger les patients vers d’autres hôpitaux en confirmant qu’une pénurie de médecins avait créé des temps d’attente « considérablement accrus ».

« Nos services d’urgence sont en alerte rouge », a déclaré le Dr McInnes. « Nos patients souffrent et les médecins qui luttent pour leur prodiguer des soins sont fatigués et affligés. Nos patients ont besoin et méritent mieux. Ils méritent de savoir qu’ils seront en sécurité et qu’on prendra soin d’eux lorsqu’ils se rendront aux urgences pour obtenir de l’aide. La situation désastreuse à laquelle nous sommes confrontés actuellement ne peut pas continuer.

Un communiqué de la section indique que trop de patients, y compris ceux souffrant de problèmes médicaux graves, sont entreposés dans les salles d’urgence pendant 24 à 48 heures avant de quitter le service des urgences et de s’installer dans un lit du service approprié, tandis que leur état s’aggrave.

Il a rapporté que les patients attendent plus de 8 heures pour voir un médecin, de sorte qu’au moment où ils reçoivent des soins, leur état s’est sérieusement dégradé.

« Nous avons besoin que le gouvernement provincial travaille avec nous sur de vraies solutions pour soulager les pressions dans nos hôpitaux, qui sont à la base des problèmes dans nos services d’urgence », a déclaré le Dr McInnes. «Les solutions devront relever certains des plus grands défis, parmi lesquels le besoin de plus de lits pour renforcer les capacités et pour remédier à la pénurie de personnel de santé.»

Avant tout, a-t-il déclaré, les autorités sanitaires doivent habiliter les médecins et les infirmières à appeler le «code orange» – un protocole qui garantit que les patients sont immédiatement transférés dans d’autres zones de l’hôpital lorsque le service d’urgence atteint des limites critiques pour les patients admis.

« Cela nous donnera l’espace pour évaluer, diagnostiquer et initier le traitement des patients qui arrivent encore dans notre service des urgences. »

Et, « nous avons besoin d’un processus qui permuterait les patients gravement malades du service des urgences qui attendent un lit dans un service de soins infirmiers spécialisés avec un patient récupéré dans ce service en attente de sortie. Cela signifierait que ceux qui ont besoin de l’attention la plus urgente peuvent l’obtenir, et ceux qui ont besoin d’une surveillance en attendant d’être libérés seront également pris en charge.

