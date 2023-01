L’Angleterre WNT vend Wembley pour le match Finalissima du Brésil

Un match d’avril entre les équipes nationales féminines d’Angleterre et du Brésil affiche déjà complet au stade de Wembley à Londres. Le jeu devrait être la première édition de la Finalissima féminine.

Cette compétition oppose les vainqueurs de l’Euro féminin à la Copa America Femenina. Le Brésil se rend à Londres, tout comme l’Argentine l’a fait pour l’édition masculine du match unique. Le match est le 6 avril.

Bien que le jeu n’ait plus vendu de billets normaux, certains forfaits de niveau club sont toujours disponibles. Ces billets commencent à 120 $ chacun et permettent d’accéder à un cadre de style lounge plus détendu. Les forfaits d’hospitalité Diamond, le niveau le plus cher, coûtent environ 485 $ par personne et comprennent la nourriture / les boissons et des sièges premium.

Le championnat d’Europe suscite l’intérêt pour l’Angleterre contre le Brésil à Wembley

L’équipe féminine d’Angleterre a connu une énorme augmentation du soutien depuis son triomphe au championnat d’Europe 2022. À l’origine, les organisateurs avaient programmé l’Euro féminin en 2021. Cependant, la pandémie de COVID-19 a repoussé le tournoi d’un an. Tenu en Angleterre, les Lionnes ont reçu une forte augmentation de la fréquentation tout au long de la compétition.

Leah Williamson, capitaine de l’équipe d’Angleterre qui a remporté l’Euro, savait que l’attention portée à l’équipe nationale pourrait aider à augmenter la fréquentation des autres matches féminins. “Nous avons réuni tout le monde”, a proclamé Williamson après avoir remporté la finale. «Nous avons des gens aux jeux. Nous voulons qu’elles viennent en Super League féminine. L’héritage de cette équipe sera le début du voyage.

Deux nouveaux records de fréquentation battus

Elle ne mentait pas. L’équipe féminine d’Arsenal a également joué devant plus de 50 000 fans à l’Emirates Stadium en septembre. La fréquentation a battu un record de la Super League féminine qui était auparavant d’un peu plus de 38 000 personnes.

Un match en octobre entre l’Angleterre et l’USWNT s’est également vendu. Bien qu’il ne s’agisse que d’un match amical, les billets pour le grand match se sont vendus en une journée. Les Lionnes ont ensuite battu les Américaines 2-1 devant près de 77 000 fans. Malgré la défaite, c’est devenu un record de fréquentation pour regarder un match amical de l’USWNT.

PHOTO : IMAGO / Panoramique