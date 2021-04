Les perspectives du Championnat d’Europe 2020 de l’Angleterre ont été renforcées par la décision de l’UEFA de donner au stade de Wembley un deuxième match nul en huitièmes de finale lors du tournoi à la suite de la décision de priver Dublin et Bilbao de leurs droits d’accueil en raison de leur échec à garantir que les supporters seront autorisés à assister aux matchs. cet été.

Wembley devait accueillir sept matchs – trois matches de groupe, un match nul en huitièmes de finale, deux demi-finales et la finale – mais l’incapacité du gouvernement irlandais à sanctionner le retour des fans aux matchs au stade Aviva de Dublin a incité L’UEFA retire la ville comme l’une des 12 villes hôtes du tournoi.

Les trois matches de groupe de Dublin impliquant la Pologne, la Slovaquie et la Suède ont été déplacés au Krestovksy Stadium de Saint-Pétersbourg, mais le match de huitièmes de finale initialement prévu pour la capitale irlandaise a été transféré à Wembley.

« Nous avons travaillé avec diligence avec les associations organisatrices et les autorités locales pour assurer un environnement sûr et festif aux jeux et je suis vraiment heureux que nous puissions accueillir les spectateurs à tous les matches pour une célébration du football des équipes nationales à travers le continent », Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a déclaré dans un communiqué.

Si l’Angleterre termine en tête du groupe D, devant la Croatie, l’Écosse et la République tchèque, l’équipe de Gareth Southgate affrontera les finalistes du groupe F – Allemagne, France, Portugal ou Hongrie – à Wembley.

Dans le cas où l’Angleterre remporterait l’Euro 2020 après avoir terminé en tête de son groupe, ils joueraient six de leurs sept matchs à Wembley, le seul match en dehors de Londres étant un quart de finale potentiel à Rome, en Italie.

Les inquiétudes concernant la capacité de Munich à accueillir ses quatre matchs prévus ont été apaisées, les autorités allemandes ayant donné le feu vert à l’Allianz Arena pour ouvrir au moins 25% de sa capacité.

Mais le stade San Mames de Bilbao, qui devait organiser les trois matches du Groupe E de l’Espagne et un huitième de finale, a perdu son droit d’organiser des matchs.

L’UEFA a décidé de déplacer ces rencontres à l’Estadio de la Cartuja à Séville, le lieu hôte de la finale de la Coupe UEFA 2003, en raison de l’autorisation des supporters sur les terrains du sud de l’Espagne.