LONDRES – Une grande partie de l’Angleterre échangera le verrouillage contre des restrictions moins strictes contre les coronavirus, après que le Parlement a approuvé mardi de nouvelles règles malgré une révolte substantielle parmi les législateurs du Parti conservateur du Premier ministre Boris Johnson.

La rébellion, par les législateurs qui veulent aller plus loin pour assouplir les limites de la vie publique, a souligné la marée montante de mécontentement parmi les propres députés de M. Johnson à propos de sa gestion de la pandémie, exacerbée par les craintes que les freins ne réduisent considérablement pans de l’industrie hôtelière.

Pris entre les demandes concurrentes de cette faction vocale de ses législateurs et celles de ses conseillers scientifiques plus prudents, M. Johnson a choisi de maintenir des mesures strictes en place, y compris des restrictions sur de nombreux pubs et restaurants.

À partir de mercredi, il y aura un peu de détente depuis le verrouillage dans tous les domaines, car tous les magasins, gymnases et coiffeurs seront autorisés à rouvrir. Les services religieux et les mariages peuvent redémarrer, et un nombre limité de spectateurs sera autorisé à certains événements sportifs en plein air.