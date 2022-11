L’Angleterre Vitality Roses perd son troisième test contre l’Australie alors qu’un démarrage lent s’avère coûteux | Nouvelles du netball

L’Angleterre a dû regretter un début de match semé d’erreurs

Le lent départ de l’Angleterre pour le test final contre les Diamonds australiens s’est avéré coûteux car ils sont tombés sur une défaite 57-53 à Brisbane.

Les Roses tiraient de l’arrière 19-11 après les 15 premières minutes avant de revenir dans la compétition avec un deuxième quart nul et un troisième positif.

Dans la dernière période du match, les Roses ont encore augmenté leur intensité défensive, Funmi Fadoju et Fran Williams offrant à leur équipe une balle de rotation suffisante.

L’Angleterre a insisté jusqu’au coup de sifflet final et n’avait que trois buts de retard avec une minute à jouer, mais finalement, elle a manqué de temps.

Vitality Roses d’Angleterre – Série Australie Testez un Australie 55-54 Angleterre Essai Deux Australie 56-48 Angleterre Test trois Australie 57-53 Angleterre

Les deux entraîneurs en chef ont apporté des changements pour ce test final, s’attendant à ce que leurs équipes terminent la série en force et que les joueurs se préparent à avoir des opportunités de commencer.

L’Australie a recommencé à avoir un tireur de maintien et a commencé Donnell Wallam, tandis que Maddy Turner a reçu le dossard de la défense de but aux côtés du gardien Courtney Bruce.

Les Diamonds se sont immédiatement exercés sur l’Angleterre et ont progressé 5-1.

L’entraîneur-chef des Roses, Jess Thirlby, avait également apporté des changements aux deux extrémités, Fadoju ayant la possibilité de se déplacer dans la défense des buts aux côtés de Geva Mentor. Helen Housby a recommencé au tireur pour faciliter une plus grande rotation dans le cercle.

Australie vs Angleterre – Sevens de départ Australie Angleterre GS – Donnell Wallam GS – Helen Housby GA – Kiera Austin GA – Eleanor Cardwell WA – Paige Hadley WA – Nat Metcalf C – Kate Moloney C – Jade Clarke WD – Amy Parmenter WD – Laura Malcolm GD – Maddy Turner GD – Funmi Fadoju GK – Courtney Bruce GK – Mentor Geva

L’Angleterre n’a pas bien commencé; l’unité attaquante a eu du mal à s’installer et à gagner en fluidité alors que les joueurs australiens basculaient et tournaient le ballon avec facilité.

Avec l’Australie 9-2 et semblant profiter d’une course d’entraînement, l’Angleterre devait appuyer sur le bouton de réinitialisation. Un coup d’œil rapide de Laura Malcolm a tenté de le faire, accompagné d’un conseil de Fadoju sur le coup.

Les changements de personnel sont arrivés peu de temps après avec Housby et Mentor faisant place à chaque extrémité. Sophie Drakeford-Lewis est arrivée à l’attaque du but et Cardwell est revenu au tireur, Layla Guscoth prenant le dossard de la défense du but et Fadoju étant mis en tête-à-tête contre Donnell Wallam.

L’Angleterre a canalisé sa frustration dans une période de jeu légèrement meilleure, mais des erreurs signifiaient que les revirements n’étaient pas récompensés et il était clair que Thirlby était sur le point de donner à son équipe des mots de choix au quart-temps.

Australie vs Angleterre – Scores quart par quart Q1 Q2 Q3 Q4 FT Australie 19 13 11 14 57 Angleterre 11 13 14 15 53

Après s’être fait dire que “les bases n’étaient pas assez bonnes”, l’Angleterre s’est réinitialisée au cours du deuxième quart-temps. Ils ont fait match nul 13-13 et ont vraiment attaqué le match en seconde période. Les Roses ont pris quatre places dans le troisième, alors qu’ils récompensaient finalement le ballon de rotation qu’ils ont pu gagner.

Williams et Fadoju, maintenant déployés en défense, ont formé un partenariat exceptionnel. Williams a galvanisé les défenseurs anglais et avec Clarke et Malcolm devant elle, l’Angleterre a bien harcelé l’Australie.

En attaque, Sophie Drakeford-Lewis avait utilisé sa vitesse pour donner à l’Angleterre une dimension différente et Cardwell a réussi ses coups avec une efficacité de marque.

L’Angleterre a maintenu sa forme des deux côtés tout au long du dernier quart et avec 90 secondes à jouer, était de retour à moins de trois buts et visait une première victoire en tournée.

Cependant, une erreur tardive sur une ligne de touche anglaise a empêché un autre but des Roses et lorsque Sophie Garbin en a inscrit un pour l’Australie sous le poteau, le balayage des Diamonds a été assuré.