L’Angleterre vise une victoire catégorique sur l’Irlande après qu’Ollie Pope ait atteint un superbe double cent lors de la deuxième journée à Lord’s | Nouvelles du cricket

L’Angleterre est sur le point de remporter une victoire complète sur l’Irlande lors de son test unique à Lord’s, avec Ollie Pope au centre de la scène le deuxième jour, frappant un premier test double cent.

Pope a franchi le cap avec un sublime six marqué sur une longue période, le troisième – pour aller avec 22 limites – de ses manches étincelantes, avant d’être perplexe au prochain ballon pour inciter l’Angleterre à déclarer le 524-4, avec une avance massive de 352 .

Encore avec plus de deux heures de la session du soir à jouer, l’Angleterre n’a pas pu tout à fait conclure les choses en deux jours, mais le débutant Josh Tongue a remporté un premier guichet de test en route vers trois pour les manches alors que l’Irlande a clôturé le 97-3, au bord d’une défaite retentissante – encore quelque 255 courses derrière.

Angleterre vs Irlande, test unique, deuxième jour L’Angleterre déclare le 524-4 lors de sa première manche, menant par 352

Ollie Pope (205) frappe le premier test double cent – ​​et le plus rapide jamais réalisé en Angleterre – sur 207 balles

Ben Duckett (182) devient le premier batteur depuis 1924 à marquer 100 points avant le déjeuner dans un Lord’s Test

Duckett et Pope ont mis 252 ensemble pour le deuxième guichet; Pope et Root (56 ans) partagent la position du siècle en 79 balles – le troisième plus rapide de tous les temps en Angleterre

L’Irlande clôture la deuxième journée avec 97-3 en deuxième manche, toujours à la traîne de 255 points

Josh Tongue (3-27) prend le premier guichet de test avec sa première balle de deuxième manche et deux dans le plus

Tongue (3-27) a piégé Peter Moor (11) lbw avec sa toute première livraison et a terminé de la même manière avec le scalp du skipper Andy Balbirnie (2), coupant à Jonny Bairstow.

Tongue est revenu pour rebondir sur Paul Stirling (15 ans) après que le sort de l’Irlande ait été encore aggravé par l’abandon de James McCollum (12 ans) à la suite d’une blessure à la cheville alors qu’il était au bâton. On ne sait pas si l’ouvreur sera suffisamment en forme pour reprendre ses manches le troisième jour.

Duckett commence l’assaut avec le siècle de la première session

Plus tôt, Ben Duckett (182) avait lui-même perdu 18 points sur un beau double cent, joué par Graham Hume (1-85), mais pas avant d’être devenu le premier frappeur depuis 1924 à marquer 100 points avant le déjeuner dans un Lord’s Test.

Duckett a suivi les traces du grand Sir Jack Hobbs alors qu’il faisait progresser son score du jour au lendemain de 60 à 161 avec une autre démonstration époustouflante de coups offensifs.

Pope a égalé l’exploit lors de la session de l’après-midi, passant de 97 pas à 197, avant de marquer le double cent le plus rapide à domicile, avec seulement 207 balles – 13 livraisons de moins qu’il n’en a fallu à Sir Ian Botham pour atteindre le cap contre Inde en 1982.

Duckett et Pope ont mis 252 ensemble pour le deuxième guichet, même si tout aurait pu être très différent, le premier étant presque épuisé pour 66 au début de la journée – Duckett, bloqué à mi-chemin sur le terrain, soulagé finalement de voir Harry Tector manquer avec son timide aux souches.

L’Angleterre a rapidement remanié le total de 172 premières manches de l’Irlande, Duckett avec une belle ligne droite à nutmeg Pope à la fin des non-attaquants en route vers la frontière alors que le taux de score commençait à s’accélérer rapidement.

Duckett a soulevé une deuxième tonne de test, et la première à la maison, sur 106 balles, tandis que Pope – qui avait l’air un peu énervé avec la batte tôt le matin – a retrouvé sa maîtrise après avoir dépassé la cinquantaine et avait soudainement trois timides d’un siècle au déjeuner. .

Pope est rapidement passé à trois chiffres dans la seconde à la reprise, mais Duckett est finalement parti, renversé par Hume, car un changement de balle a également entraîné un changement de fortune pour l’Irlande.

Le pape double ton met en place la déclaration de l’Angleterre

Frapper, tout d’un coup, a semblé beaucoup plus difficile, avec Joe Root (56 ans), normalement sans effort, grattant pour ses premières courses parmi plusieurs cris pour lbw.

Mais, une fois que lui et Pope ont traversé en toute sécurité le sort de test, l’Angleterre a une fois de plus appuyé sur l’accélérateur, la paire ajoutant 77 en huit overs tout au long de la pause boissons.

Ils ont tous deux lancé Andy McBrine dans les gradins dans le même over, tandis qu’une glorieuse conduite droite de Pope, chargeant Curtis Campher, l’a amené à un meilleur test de 150.

Le partenariat 100 a été atteint en seulement 79 balles, le troisième plus rapide jamais enregistré pour l’Angleterre, tandis que Pope a coché son siècle pour la session et Root a coché plus de 11 000 essais avec la dernière balle avant le thé, ayant également élevé ses cinquante ans.

Avec le score de l’Angleterre déjà supérieur à 500 et avec une avance considérable, une déclaration du soir était attendue et n’a pas tardé à arriver alors que Root a été renversé par McBrine (2-99) dans le premier dos et Pope a été déconcerté par le spinner. immédiatement après avoir encoché sa double tonne.

L’Irlande a certainement apprécié son bâton plus deuxième fois, avec Harry Tector (33no) et Lorcan Tucker (21no) jouant bien sous le soleil de fin de soirée, sur une piste de ceinture, mais les premiers guichets de test de Tongue, ainsi que la blessure de McCollum, ont toujours le les visiteurs regardent une lourde défaite samedi.

Duckett : La centaine de Lord « n’a pas encore coulé »

L’ouvreur de l’Angleterre Ben Duckett lors de son deuxième cent test, et premier à domicile:

« Une centaine chez Lord’s, c’est spécial. Je sais que tout le monde le dit, mais ça n’a pas encore vraiment été compris.

« Frapper avec Ollie Pope était un jeu d’enfant, vraiment agréable d’être à l’autre bout en le regardant jouer.

« Cela a été un voyage assez fou pour moi. Je n’ai joué (Tests) qu’à l’étranger, donc même aligner ici, s’imprégner de l’atmosphère, puis marquer cent est ce dont j’ai rêvé. Je suis si heureux d’avoir réussi à obtenir là.

« [This summer] va seulement devenir plus difficile, ça va être un été plus dur que cette semaine.

« Pour moi personnellement, les courses sont la forme et c’est ce que j’ai essayé de faire au début de l’été pour Notts et de l’amener ici.)

« J’ai hâte d’affronter les Australiens dans quelques semaines. »

Boucher : Lord’s Test est un décalage

Mark Butcher de Sky Sports Cricket :

« Cela aura fait la confiance de certains de ces frappeurs dans le monde du bien, y compris Duckett avec son premier Test cent en Angleterre, même si le jeu semble manquer un peu d’avantage.

« Les équipes sont tellement dépareillées. Ce qui décevra l’Irlande, c’est son bâton de première manche, renversé pour 172 alors que la surface était bonne.

« Tongue avait l’air très bien, entrer sur le terrain mais aussi faire monter le ballon là-haut et le pincer alors qu’il était encore nouveau, c’est donc un vrai plus.

« L’Angleterre continue simplement de renforcer le fait que la façon positive dont elle joue est un succès et qu’elle ne changera pour rien au monde. »

