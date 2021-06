L’Angleterre vise une première victoire insaisissable en match d’ouverture

UEFA Euro 2020 Football Live Score, Angleterre vs Croatie: Il existe un indicateur de la raison pour laquelle l’Angleterre n’a jamais remporté le championnat d’Europe. En neuf tentatives, il n’a jamais remporté de match d’ouverture du tournoi.

Pas même lorsque son premier match était à Wembley en 1996.

Un quart de siècle plus tard, l’Angleterre ouvre une autre campagne continentale dans son stade national contre l’équipe qui a empêché l’équipe de Gareth Southgate d’atteindre la finale de la Coupe du monde il y a trois ans. La Croatie affrontera dimanche une équipe rafraîchie depuis sa défaite 2-1 et s’est vu refuser une chance d’ajouter à son seul titre majeur lors de la Coupe du monde 1966.

« Historiquement, certains de ces matchs d’ouverture de l’Angleterre sont sortis des blocs, nous n’avons pas aussi bien gardé le ballon et nous avons souffert plus tard dans les phases de match », a déclaré Southgate, qui était dans l’équipe de l’Euro ’96 qui a eu lieu 1 -1 par la Suisse dans le premier match de l’Angleterre. « Comment poser à la Croatie autant de problèmes que possible ? »

Dirigé par le vainqueur du Soulier d’or de la Coupe du monde 2018, Harry Kane, seuls neuf membres de cette équipe ont été sélectionnés pour le groupe élargi de 26 joueurs pour un championnat d’Europe transcontinental qui pourrait voir l’Angleterre jouer six matchs à Wembley – s’il atteint le final.

« Nous allons avoir de jeunes joueurs sur le terrain, cela ne fait aucun doute », a déclaré Southgate. « Alors, comment équilibrons-nous cela avec des joueurs qui ont eu une grande expérience des matchs et sont de bons parleurs? »

Tels sont les dilemmes auxquels Southgate est confronté cinq ans après avoir occupé un poste qu’il a assumé à la suite de la défaite embarrassante de l’Angleterre en huitièmes de finale contre l’Islande à l’Euro 2016.

Sur le front des blessures, le défenseur central Harry Maguire et le milieu de terrain Jordan Henderson pourraient ne pas être assez en forme pour commencer. Il y a aussi la fatigue à considérer étant donné la chaleur prévue pour dimanche et le fait que sept joueurs ont participé à la finale de la Ligue des champions il y a deux semaines lorsque Chelsea a battu Manchester City.

Ce que Southgate ne fera pas, c’est d’essayer de surcharger le onze de départ contre la Croatie avec trop d’options offensives passionnantes et de le laisser déséquilibré. Peut-être que Kane est le seul partant certain, avec Raheem Sterling, Jadon Sancho, Jack Grealish et Phil Foden en lice pour les rôles.

L’Angleterre prévoit de profiter au maximum de l’autorisation de cinq remplaçants pour la première fois lors d’un tournoi. Mais en évaluant la formation de départ, qui, selon l’entraîneur adjoint Steve Holland, a déjà été décidée, l’équipe d’entraîneurs anglais a rappelé le sort de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2018.

« Ils avaient (Paulo) Dybala, (Angel) Di Maria, (Sergio) Aguero, (Gonzalo) Higuain, Lionel Messi », a déclaré Holland. « Donc, vous avez un éventail incroyable de talents, mais ils sont sortis en huitièmes de finale. Ce n’est pas du football fantastique.

« C’est agréable de jouer à ce jeu, mais vous ne pouvez pas simplement mettre quatre ou cinq joueurs ensemble. Ce que cette équipe a montré, c’est que si vous essayez d’en entasser trop, vous n’obtenez même pas le meilleur des individus que si vous jouez avec moins, ils peuvent vous fournir.

Comment contrer le probable milieu de terrain de la Croatie, trois de Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic et, bien sûr, Luka Modric, pèse sur l’esprit de l’Angleterre après avoir été dépassé sur ce territoire en 2018. Il s’agit de trouver l’équilibre entre être agressif en appliquant une pression et en se retenant avec un rôle clé potentiellement pour Declan Rice, qui n’a fait ses débuts que l’année dernière.

« Si vous arrivez trop tôt et que vous ne comprenez pas bien, ils sont vraiment intelligents et ils peuvent vous éliminer et jouer derrière vous », a déclaré Holland au QG d’entraînement de l’équipe à St. George’s Park. « Si vous avez un bloc défensif du joueur le plus profond au joueur le plus élevé, quand ils sont à l’intérieur de ce bloc, il y a une bonne occasion de mettre de la pression.

« Lorsque les milieux de terrain sont en dehors de ce bloc, il y a un choix à faire. Ce choix est de savoir s’il vaut mieux attendre, car ils sont loin du but. Il peut y avoir des périodes où vous n’avez pas le ballon mais vous avez toujours une bonne stabilité sans lui, et quand vous le récupérez, vous pouvez toujours blesser l’adversaire.

Depuis la Coupe du monde, lorsque la Croatie a perdu la finale contre la France, l’équipe de Zlatko Dalić a perdu et fait match nul avec l’Angleterre dans l’UEFA Nations League.

Contrairement à l’Angleterre, la Croatie a remporté les matches d’ouverture du Championnat d’Europe – quatre fois, en fait, et en a fait un autre. L’Angleterre en a fait cinq nuls et en a perdu quatre, notamment lors de ses débuts en championnat en 1968 contre la Yougoslavie, dont la Croatie faisait partie.

