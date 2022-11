L’Angleterre vise les demi-finales de la Coupe du monde T20, mais l’ancien entraîneur Chris Silverwood pourrait faire dérailler ses espoirs | Nouvelles du cricket

Il y a dix mois, Chris Silverwood était dans un camp en Angleterre et se sentait incroyablement maussade en Australie. Samedi, et maintenant à l’extérieur, il pourrait jouer un rôle dans l’histoire qui se répète.

En janvier, Silverwood était l’entraîneur-chef de l’Angleterre – et sous le feu après qu’une campagne Ashes parsemée d’erreurs se soit conclue par une défaite humiliante de 146 points à Hobart, une défaite qui a condamné les touristes à une série 4-0 martelant .

Début février, Silverwood avait été limogé. Début avril, il avait été nommé entraîneur-chef du Sri Lanka. Si les choses s’étaient passées différemment, le Yorkshireman aurait pu mener l’Angleterre dans la Coupe du monde T20. Maintenant, il pouvait les aider à s’en sortir.

Si au moins l’un des Australiens et néo-zélandais perd son dernier match de Super 12 vendredi (la Nouvelle-Zélande affronte l’Irlande avant que l’Australie ne rencontre l’Afghanistan), cela ouvrira la porte au Sri Lanka pour atteindre les demi-finales – à condition qu’il batte l’Angleterre à Sydney. un jour plus tard, un résultat qui éliminerait presque certainement l’équipe de Jos Buttler.

Le SCG était le seul stade australien l’hiver dernier où l’Angleterre ne se sentait pas malheureuse, après s’être battue pour un match nul sans blanchiment avec l’Australie incapable de déloger l’un des deux derniers guichets des touristes, Stuart Broad et James Anderson.

Mais l’équipe sri-lankaise de Silverwood a le talent de laisser l’Angleterre malade à Sydney cette fois-ci. Ils seront les outsiders du T20 de samedi, mais ils ne seront pas faciles.

Sri Lanka montre le combat et teste les grands garçons

Depuis que Silverwood a pris le relais au printemps, le Sri Lanka n’a perdu aucune série Test ou ODI – une victoire 3-2 en série 50 à domicile contre l’Australie a été un véritable moment fort – alors qu’ils ont remporté la Coupe d’Asie au format T20 en septembre, enregistrant une victoire contre l’Inde et deux contre le Pakistan.

Ils ont également prouvé qu’ils étaient capables de faire face à un revers. Dans cette campagne victorieuse de la Coupe d’Asie, le Sri Lanka a perdu son match d’ouverture contre l’Afghanistan avant de se rallier pour en remporter cinq de suite.

Image:

Le Sri Lanka a perdu son premier match lors de la Coupe du monde T20 de cette année, contre la Namibie, avant de se rallier pour atteindre l’étape du Super 12





Dans cette campagne de Coupe du monde T20, ils ont commencé par une défaite choc contre la Namibie avant de rebondir pour en gagner trois d’affilée.

Puis, après des défaites successives contre l’Australie et la Nouvelle-Zélande la semaine dernière, ils ont de nouveau lutté pour battre l’Afghanistan et garder leurs espoirs de demi-finales en vie, du moins pour le moment.

Les défaites contre l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont été largement perdues à la fin – sept guichets et 65 points respectivement – mais le Sri Lanka a certainement eu ses moments dans les deux matches.

L’Australie travaillait à 89-3 au 13e dans une course-poursuite de 159 avant que Marcus Stoinis n’explose une cinquantaine de 17 balles pour ramener son équipe à la maison.

Le Sri Lanka aurait alors réduit la Nouvelle-Zélande à 29-4 le week-end dernier si Wanindu Hasranga n’avait pas laissé tomber Glenn Phillips sur 12 à la fin du septième. Phillips a ensuite fait exploser 104 sur 64 livraisons pour propulser les Kiwis vers une victoire 167-7.

Image:

Silverwood observe avec désespoir la défaite du Sri Lanka face à la Nouvelle-Zélande le week-end dernier





Hasaranga parmi ceux qui joueront pour le Sri Lanka

Fielding s’est souvent avéré un problème pour le Sri Lanka dans ce tournoi, mais Hasaranga s’est avéré également pour l’opposition, avec le spinner de jambe empochant 13 guichets en sept matchs à une moyenne inférieure à 14 et un taux d’économie de 6,51. L’off-spinner Maheesh Theekshana a également été impressionné – neuf guichets à un taux d’économie inférieur à sept.

Sur le front de la couture, le Sri Lanka a été assailli par des blessures. Dilshan Madushanka (quadruple) a été exclu à la veille du tournoi, Dushmantha Chameera (mollet) est tombé en panne après avoir joué deux matchs ; et Binura Fernando, lui-même remplaçant de Madushanka, s’est ensuite blessé aux ischio-jambiers contre l’Australie.

Le Sri Lanka n’est donc pas au complet dans ce département, mais gardez un œil sur Lahiru Kumara. Il peut jouer rapidement et avec hostilité et génère également du mouvement. Il est parfois capricieux, mais quand il réussit, il est une véritable menace.

Image:

Le couturier sri-lankais Lahiru Kumara pourrait donner à la formation de frappeurs anglais un test difficile à Sydney samedi





Au bâton, Kusal Mendis a marqué deux cinquante et Pathum Nissanka et Dhananjaya de Silva un chacun, avec les 66 invaincus de Dhananjaya contre l’Afghanistan plus tôt cette semaine.

Puis, dans la pirogue, il y a Silverwood.

Bien qu’il veuille très bien que l’Angleterre remporte ce tournoi si le Sri Lanka ne le fait pas, il y aura sûrement au moins une pincée de satisfaction s’il peut se débarrasser de son ancienne équipe neuf mois après l’avoir largué.

Regardez l'Angleterre contre le Sri Lanka, à Sydney, en direct sur Sky Sports Cricket samedi. Le montage commence à 7h30 avant un départ à 8h.