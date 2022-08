L’Angleterre vient de connaître son mois de juillet le plus sec depuis 1935

Angleterre vient de connaître son mois de juillet le plus sec depuis 1935, selon des statistiques provisoires publiées lundi par le Bureau rencontréle service météorologique national du Royaume-Uni.

L’Angleterre a reçu 23,1 millimètres de pluie en juillet, soit moins d’un pouce. Cela représente 35% des précipitations moyennes en Angleterre pour le mois, selon le Met Office.

Le Pays de Galles a eu environ 2 pouces de pluie, soit 53 % de sa moyenne mensuelle ; L’Irlande du Nord a eu 1,8 pouces de pluie, soit 51% de sa moyenne mensuelle de juillet et l’Ecosse a eu environ 3,3 pouces de pluie, soit 81% de sa lecture moyenne pour le mois.

Pris ensemble, l’ensemble du Royaume-Uni a enregistré 56 % de ses précipitations mensuelles moyennes pour le mois de juillet.

Le changement climatique provoqué par l’homme a contribué aux sécheresses.

“Les fluctuations des conditions météorologiques déterminent quand et où les vagues de chaleur et les périodes de sécheresse inhabituelle ont lieu, mais les températures plus élevées et l’atmosphère plus assoiffée dues au changement climatique causé par l’homme auront intensifié la vitesse à laquelle les sols se dessèchent et accéléreront donc le développement de la sécheresse”, a-t-il ajouté. Richard P. Allan, professeur de climatologie à la Université de lecture Département de météorologiea déclaré à CNBC.

Le record de temps sec de plusieurs décennies fait également partie de ce qui a contribué aux récents incendies de forêt dans toute la région – et dans de nombreuses autres parties de l’Europe également. Les vagues de chaleur régionales sont l’autre moitié de l’équation des incendies de forêt : une saison chaude et sèche laisse la végétation une véritable poudrière.

Le 19 juillet, un mardi au milieu du mois, a été le jour le plus chargé pour les pompiers de Londres depuis la Seconde Guerre mondiale, selon Sadiq Khan, le maire de Londres.

“Il est important pour nous de reconnaître que l’une des conséquences du changement climatique et de ces types de températures qui conduisent aux incendies que vous voyez”, a déclaré Khan dans une interview sur Sky News le 20 juillet.

“Le défi à Londres est que nous avons beaucoup d’herbe, beaucoup d’espaces verts et beaucoup de cela empiète sur les propriétés. Et quand vous n’avez pas eu de pluie pendant une longue période, quand l’herbe est incroyablement sèche, les incendies peuvent commencer très rapidement et se propager encore plus rapidement à cause du vent, ce qui entraîne la destruction de propriétés », a déclaré Khan.

En effet, le 19 juillet a été torride. La Met Office a depuis annoncé ce Coningsby, Lincolnshire, a atteint 40,3 degrés Celsiusqui est de 104,5 degrés Fahrenheit, le 19 juillet. C’est le première fois que le Royaume-Uni enregistre une température de 40 degrés Celsius.

Les statistiques provisoires du Met Office sont basées sur les données climatiques de 270 stations météo à travers le Royaume-Uni. Au cours des prochaines semaines, les données de centaines d’autres stations climatiques et pluviométriques coopérantes seront incluses dans les chiffres définitifs qui sortiront du Met Office à une date ultérieure.