L’Angleterre veut une « revanche » – comment l’équipe de Gareth Southgate envisage d’atteindre l’Euro 2024

L’Angleterre cherche à se venger contre l’Italie, championne d’Europe, à Wembley mardi soir, après avoir perdu contre les mêmes adversaires lors de la finale de l’Euro 2020 il y a deux ans.

Kyle Walker a débuté le match ce soir-là pour l’Angleterre avant d’être remplacé à la 120e minute. L’homme de Manchester City estime que la défaite pourrait finalement être utile aux Trois Lions pour l’avenir, tout en reconnaissant que la vengeance aura un goût encore plus doux s’ils parviennent à obtenir un bon résultat contre l’Italie.

« Nous n’avons pas réussi ce soir-là », a déclaré Walker en évoquant la finale de l’Euro 2020. « J’espère que nous pourrons obtenir un petit retour sur investissement. »

L’Angleterre veut une « revanche » pour l’Euro 2020 (Crédit image : Getty Images)

Cependant, l’Angleterre ne se contente pas de se contenter d’un retour en arrière. L’équipe sait très bien qu’un point garantira la qualification pour l’Euro 2024, tout en garantissant que l’Italie continuera à se battre pour sa place au tournoi en Allemagne l’été prochain.

Dans cet esprit, l’Angleterre n’a pas l’intention de se battre pour la victoire. Comme le souligne Walker, ils adopteront une approche plus pragmatique pour confirmer leur statut lors de l’Euro de l’été prochain.

« Il s’agit de réaliser une performance, d’aller là-bas et de gagner, mais je n’aurai pas honte si c’est 0-0 et que nous sommes à l’Euro et que je vais représenter mon pays en finale », a ajouté Walker.

Walker est confiant dans une solide performance (Crédit image : Robin Jones/Getty Images)

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, est clairement d’accord avec ce sentiment. Avec seulement un point nécessaire, Southgate souligne à quel point il n’est pas absolument nécessaire de rechercher une victoire.

« Si c’est la 87e minute et que nous sommes à égalité, nous n’avons pas besoin de lancer le gardien dans la surface », a-t-il déclaré.

Si les Trois Lions perdent contre l’Italie mardi soir, ils auront encore deux opportunités supplémentaires de se qualifier pour l’Euro lors des internationaux de novembre. Avec des matchs contre Malte et la Macédoine du Nord, Southgate aura certainement envie des chances de son équipe d’atteindre le tournoi.

Plus d’histoires sur l’Angleterre

Gareth Southgate perd la confiance des supporters anglais, malgré tous les succès qu’il a remportés.

Alors que l’Angleterre affrontait l’Australie la semaine dernière, La FFT s’est penchée sur le onze que les Trois Lions ont sorti en 2003 contre les Socceroos et où ils en sont 20 ans plus tard. Un fan a assisté au match amical vendredi après être tombé « jusqu’au cou » dans un canal.

Du côté de l’Angleterre cela ressemblera probablement à ça pour l’Euro 2024 – alors que Kieran Trippier a qualifié son coéquipier Jude Bellingham d' »effrayant »..