L’Angleterre, vainqueur du groupe B, se tourne vers le Sénégal en huitièmes de finale

Le groupe B s’est terminé de façon spectaculaire alors que l’Angleterre et les États-Unis se sont qualifiés pour les huitièmes de finale après des victoires respectives sur le Pays de Galles et l’Iran. L’Angleterre affronte désormais le Sénégal le dimanche 4 décembre à 14 h HE sur FS1.

Les prochains adversaires de l’Angleterre

L’avantage du tour à élimination directe est que l’Angleterre a trois matchs de son adversaire à revoir depuis la phase de groupes du tournoi. Le Sénégal a perdu contre les Pays-Bas lors de son premier match, mais a rebondi avec des victoires contre le Qatar et l’Équateur. Le Sénégal a fait preuve de courage lors du dernier match contre l’Équateur. L’Équateur n’avait besoin que d’un match nul et le Sénégal a été contraint de prendre les devants à deux reprises.

L’Angleterre se consolera en sachant que l’attaquant vedette Sadio Mane ne fait pas partie de l’équipe. Mane a été exclu quelques jours avant le tournoi après s’être blessé lors de son dernier match avec le Bayern Munich avant la pause de la Coupe du monde. L’équipe sénégalaise a montré la force du groupe, malgré l’absence de Mané. En témoigne le fait que les cinq buts du Sénégal dans cette Coupe du monde ont été marqués par un joueur différent.

Un nouveau défi

L’Angleterre n’a jamais affronté le Sénégal en Coupe du monde. Pour évaluer la meilleure façon de gérer les champions actuels de la Coupe d’Afrique des Nations (AFCON), j’ai analysé leurs performances en phase de groupes.

Contre les Pays-Bas

Le Sénégal a eu la malchance d’en concéder deux face aux Pays-Bas. Les deux équipes étaient presque à égalité en possession de balle, en précision de passe et en tirs cadrés. Les buts ont été encaissés en fin de match, ce qui signifie généralement un manque de concentration ou de concentration. L’Angleterre joue un jeu de possession et joue le plus souvent le ballon dans les couloirs larges. Les Pays-Bas l’ont fait plus que n’importe lequel de leurs adversaires du Groupe A.

Contre le Qatar

Malheureusement, les hôtes n’ont pu opposer aucune résistance notable à aucun de leurs adversaires. Cependant, le seul but du Qatar lors du tournoi est venu contre le Sénégal. La tête de Muntari a révélé une vulnérabilité dans les batailles aériennes. L’Angleterre a des prouesses aériennes avec Harry Kane, Harry Maguire et John Stones en tête.

Contre l’Equateur

Lors du dernier match de groupe contre l’Équateur, le Sénégal savait que rien de moins qu’une victoire ne lui permettrait d’avancer. L’Équateur a dominé la possession mais a été moins efficace pour convertir cette possession en occasions. Le Sénégal était beaucoup plus efficace quand il avait le ballon.

Les champions de la CAN ont joué balle après balle au-dessus. La ligne avant avait le rythme pour que ces longues balles troublent la ligne arrière équatorienne. Le Sénégal pourrait chercher à faire de même contre l’Angleterre qui cherchera sûrement à dominer la possession. Le Sénégal pouvait cibler les faiblesses à l’arrière qui étaient évidentes avec le premier but de l’Iran contre l’Angleterre.

L’Angleterre potentielle face au Sénégal

Jusqu’à présent, Gareth Southgate a opté pour deux défenseurs centraux, Harry Maguire et John Stones, dans les trois matches de groupe de l’Angleterre. Cela libère un joueur pour emballer le milieu de terrain.

Le trio de milieu de terrain composé de Jordan Henderson, Jude Bellingham et Declan Rice a été impitoyablement efficace contre le Pays de Galles. Rice a principalement joué au poste de milieu de terrain, ce qui a permis à Bellingham et Henderson de jouer en avant. Cependant, à différentes étapes du jeu, c’était comme si les trois tournaient à travers la responsabilité. Cela a rendu difficile pour le Pays de Galles de suivre les hommes au milieu de terrain.

Southgate a tendance à devenir plus prudent au fur et à mesure que l’Angleterre avance dans un tournoi. Difficile d’imaginer qu’il s’en tiendra avec un dos deux contre le Sénégal. Surtout quand le Sénégal était si efficace avec les longs ballons. Si Southgate garde les deux arrières, ce qu’il devrait, je pense, alors une ligne haute est indispensable pour attraper les attaquants sénégalais dans le piège du hors-jeu. Tant que Harry Maguire maintient sa forme, cela ne devrait pas être un problème.

Priorités concurrentes

Opter pour trois à l’arrière reviendrait à sacrifier le triangle tournant du milieu de terrain si efficace contre le Pays de Galles. Cela a un effet d’entraînement sur les trois premiers. Sans suffisamment de corps au milieu de terrain, les deux attaquants jouant contre Harry Kane tomberont plus profondément. Cela émoussera l’attaque anglaise, qui a marqué neuf buts en phase de groupes, un nouveau record pour une équipe d’Angleterre à la Coupe du monde.

En supposant que Southgate s’en tient à 4-3-3, la question suivante est de savoir quels deux attaquants devraient affronter Harry Kane? Phil Foden et Marcus Rashford ont pris le départ contre le Pays de Galles au lieu de Bukayo Saka et Raheem Sterling. En première mi-temps contre le Pays de Galles, Rashford et Foden semblaient brillants mais pas cliniques. Rashford a eu la chance de la mi-temps et n’a été refusé que par le gardien gallois Danny Ward. En deuxième mi-temps, les attaquants ont changé de camp et cela a fait toute la différence.

Des choix difficiles

Saka a marqué deux buts contre l’Iran. Rashford compte désormais trois buts dans le tournoi, dont un coup franc spectaculaire contre le Pays de Galles. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que Rashford a marqué trois buts alors qu’il n’a commencé qu’un seul des trois matchs. Le choix de qui commence est un bon dilemme à avoir. Sur la base de la performance de la seconde mi-temps contre le Pays de Galles, Southgate devrait commencer Rashford et Foden contre le Sénégal.

L’Angleterre doit maximiser la menace des canaux larges, comme l’ont fait les Pays-Bas. De plus, l’Angleterre doit augmenter le nombre de centres entrant dans la surface, comme l’a fait le Qatar. La meilleure façon pour Southgate d’atteindre ces deux objectifs est de lancer Trent Alexander-Arnold. L’arrière droit de Liverpool est un passeur prolifique et sait comment serrer la ligne de touche.

En attente des quarts de finale

Si l’Angleterre remporte les huitièmes de finale, les adversaires potentiels en quarts de finale pourraient être la France ou la Pologne. Les vainqueurs en titre de la Coupe du monde ont remporté le groupe D, tandis que la Pologne sort à peine de la phase de groupes du groupe C.

Nul doute que Southgate reviendra à sa prudence si l’Angleterre se rend aussi loin. Le Sénégal a beaucoup à dire à ce sujet, et l’Angleterre a intérêt à se préparer.

PHOTO : IMAGO / Moritz Müller