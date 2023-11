L’Angleterre va déployer une technologie de pancréas artificiel qui « changera la vie »

getty

Des centaines de milliers de personnes en Angleterre et au Pays de Galles auront accès gratuitement à une technologie du diabète qui « changera leur vie » au cours des cinq prochaines années grâce au système de santé publique du pays.

Les experts ont déclaré mardi que les pompes à insuline « hybrides en boucle fermée » constituaient une mesure rentable et devrait être déployé auprès de nombreuses personnes atteintes de diabète de type 1.

Souvent appelés « pancréas artificiel » du nom de l’organe qui produit normalement l’insuline, ces systèmes mesurent en permanence le taux de sucre dans le sang et administrent automatiquement de l’insuline en réponse.

Selon des recherches, elles peuvent être plus efficaces pour contrôler les niveaux de sucre que d’autres méthodes telles que les injections manuelles.

Cela signifie qu’ils peuvent maintenir les personnes atteintes de la maladie en meilleure santé plus longtemps en évitant certaines des complications douloureuses et coûteuses que des taux de sucre dans le sang plus élevés peuvent entraîner.

Qu’est-ce que le diabète de type 1 ?

Les personnes atteintes de diabète de type 1 ne produisent pas suffisamment d’hormone appelée insuline, qui déplace le sucre du sang vers les autres cellules du corps.

La maladie est différente du diabète de type 2, dans lequel les patients deviennent moins sensibles à l’insuline. Environ 90 % des personnes diabétiques sont atteintes de type 2.

Sans insuline, le taux de sucre dans le sang augmente rapidement, entraînant de graves effets secondaires. Les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent prendre régulièrement de l’insuline pour rester en vie.

Mais il est difficile de doser correctement l’insuline, car la glycémie et la sensibilité à l’hormone sont influencées par de nombreux facteurs. Les patients doivent prendre en compte toutes sortes de variables, de la prise alimentaire à l’exercice en passant par le stress – et même la température de leur environnement – ​​lorsqu’ils déterminent la quantité d’insuline à prendre.

Trop peu, et le taux de sucre dans le sang peut augmenter, provoquant des effets à court terme comme la soif et la fatigue. S’ils restent très élevés, les patients peuvent développer en quelques heures une maladie potentiellement mortelle appelée acidocétose diabétique.

À long terme, un taux de sucre dans le sang constamment élevé augmente considérablement le risque de complications telles que les maladies cardiaques, la cécité, les problèmes rénaux et les lésions nerveuses.

Mais prendre trop d’insuline est également dangereux, car cela peut faire baisser très rapidement le taux de sucre dans le sang. Cela peut entraîner des symptômes tels que de la confusion, des frissons, de la transpiration, des tremblements et une incapacité à communiquer correctement.

Que sont les « systèmes hybrides en boucle fermée » ?

Les systèmes hybrides en boucle fermée – qui s’appuient sur d’autres innovations récentes dans le domaine de la technologie du diabète – devraient réduire le nombre d’opérations arithmétiques que les patients doivent effectuer chaque jour pour déterminer leurs doses.

Ils utilisent un glucomètre continu, une pompe à insuline et un algorithme pour calculer et administrer automatiquement la bonne quantité d’insuline pour maintenir l’équilibre du taux de sucre d’un patient.

Cependant, ils n’imitent pas encore complètement un pancréas, car les patients doivent encore saisir des informations sur la nourriture qu’ils consomment et l’exercice qu’ils font.

Le professeur Jonathan Benger, médecin-chef de l’Institut national pour l’excellence en matière de santé et de soins, qui a formulé les recommandations, a déclaré : « L’utilisation de systèmes hybrides en boucle fermée changera la donne pour les personnes atteintes de diabète de type 1.

« En s’assurant que leur glycémie se situe dans la plage recommandée, les gens sont moins susceptibles d’avoir des complications telles qu’une invalidité. [low blood sugar]accidents vasculaires cérébraux et crises cardiaques, qui entraînent des soins coûteux du NHS.

“Cette technologie améliorera la santé et le bien-être des patients et permettra au NHS d’économiser de l’argent à long terme.”

Qui sera éligible à la technologie ?

Selon les nouvelles recommandations, toute personne en Angleterre ou au Pays de Galles atteinte de diabète de type 1, âgée de moins de 18 ans ou enceinte, devrait se voir proposer cette technologie.

Tout adulte atteint de cette maladie et dont le taux de sucre dans le sang moyen dépasse un certain seuil malgré une meilleure prise en charge avec une pompe traditionnelle ou une surveillance continue de la glycémie devrait également se voir proposer cette technologie.

Des organisations comme Diabetes UK ont salué les recommandations, qui sont moins strictes que celles publiées dans le projet de lignes directrices plus tôt cette année.

“C’est quelque chose que nous et beaucoup d’autres avons réclamé lors de la consultation, pour offrir une boucle fermée hybride au plus grand nombre de personnes possible et réduire l’impact des inégalités, il est donc très bienvenu de voir cela reflété dans les orientations finales”, a-t-il ajouté. la charité a dit dans un rapport.

La technologie sera déployée par étapes au cours des cinq prochaines années, les efforts étant initialement concentrés sur les enfants, les personnes enceintes et ceux qui utilisent déjà des pompes à insuline traditionnelles.

Un financement constant sera crucial pour le déploiement, les décisions concernant la fourniture de la technologie incombant en fin de compte aux organismes locaux de mise en service.

Bien que ces organismes devraient financer la médecine et la technologie conformément aux lignes directrices du NICE, dans la pratique, certains sont loin derrière d’autres.

Diabetes UK a appelé à des accords de financement descendants entre les commissaires nationaux et le gouvernement pour garantir que la technologie soit disponible quel que soit l’endroit où vivent les patients.

La directrice générale de l’association, Colette Marshall, a déclaré : « La technologie hybride en boucle fermée a le potentiel de transformer la vie de nombreuses personnes atteintes de diabète de type 1, en améliorant à la fois la santé et la qualité de vie.

« Cependant, le financement nécessaire au déploiement de cette technologie auprès des personnes qui en ont besoin est d’une importance capitale et nous réitérons [our] appel de campagne… pour que le gouvernement et le Service national de santé se mettent d’accord sur ce point.

