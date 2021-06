L’Angleterre terne tenue alors que l’Écosse fait valoir son point de vue

L’Angleterre a raté une chance de réserver sa place dans les 16 derniers de l’Euro 2020 alors que l’Écosse a gardé ses propres espoirs avec un match nul 0-0 bien mérité vendredi. L’équipe de Gareth Southgate aurait été assurée de passer du groupe D avec une victoire sur leurs anciens rivaux à Wembley. Mais l’Angleterre léthargique n’a réussi qu’un seul tir cadré et l’affichage combatif de l’Écosse aurait facilement pu gagner les trois points. Malgré un flop qui les a vus hués à temps plein, l’Angleterre a quatre points et sera certaine de se qualifier si elle évite la défaite face à la République tchèque lors de son dernier match de groupe mardi.

L’Écosse, lors de son premier tournoi majeur depuis la Coupe du monde 1998, avait l’air bien plus calme que lors de sa première défaite 2-0 contre la République tchèque.

Ils restent avec une chance de passer s’ils gagnent leur dernier match contre la Croatie.

Le manque de pointe de Ponderous England était un problème majeur pour Southgate, qui a répondu au deuxième effort terne consécutif de Harry Kane en retirant son capitaine après 75 minutes.

Des questions ont été soulevées à propos de Kane après qu’il n’a pas réussi à avoir un impact lors de la victoire 1-0 de l’Angleterre contre la Croatie dimanche.

Kane a admis qu’il n’était pas imbattable cette semaine et Southgate a une décision difficile à prendre face à l’attaquant de Tottenham, qui a terminé meilleur buteur de la Premier League cette saison mais a soudainement perdu sa touche.

Avec une moyenne d’âge de 25 ans et 31 jours, la formation de départ de l’Angleterre était la plus jeune de son histoire dans un match de tournoi majeur et en tant que l’un des rares joueurs seniors, Kane n’a guère donné l’exemple.

Se retrouvant dans un tournoi majeur pour la première fois depuis la victoire de l’Angleterre à l’Euro 96, ce fut une performance rédemptrice pour l’Ecosse, dont les fans ont bercé leur équipe à temps plein.

Il s’agissait du 115e affrontement entre l’Angleterre et l’Écosse, une ancienne rivalité qui remonte à 1872 sur le terrain et des siècles plus tôt en dehors.

L’armée tartan était officiellement limitée à 2 500 supporters à l’intérieur de Wembley, mais la capacité de 22 500 personnes restreinte par les coronavirus comprenait des centaines d’autres Écossais qui ont obtenu des billets dans d’autres zones du stade.

Cela créait une atmosphère vibrante, avec l’hymne national écossais fortement raillé par les fans anglais et « God Save the Queen » recevant le même traitement de la part des visiteurs.

– Gilmour influent –

John Stones aurait dû lever le toit dès le début lorsque le défenseur anglais non marqué a rencontré le coin de Mason Mount avec une tête à bout portant qui s’est écrasée contre le poteau.

Mais l’Angleterre n’a pas été en mesure de tirer le meilleur parti de sa première vague et la confiance de l’Écosse a commencé à monter en flèche à mesure que les hôtes devenaient plus apathiques.

Kieran Tierney, de retour après avoir raté le match d’ouverture avec une tension au mollet, a montré l’ambition de l’Écosse lorsque le défenseur a avancé pour une volée à longue distance qui a fait une boucle large.

Le jeune de Chelsea Billy Gilmour, qui effectuait son premier départ en Écosse, dictait le tempo avec une démonstration vibrante au milieu de terrain.

Les Écossais ont ouvert la défense de l’Angleterre avec une précision chirurgicale quelques instants plus tard alors que Tierney s’élançait sur la passe d’Andrew Robertson.

Le centre de Tierney a sélectionné Stephen O’Donnell au-delà du deuxième poteau et sa volée cinglante a forcé un bel arrêt de Jordan Pickford, Che Adams se dirigeant loin du filet vide depuis le rebond.

Pour le deuxième match consécutif, l’Angleterre avait produit une performance laborieuse en première mi-temps.

Les hommes de Southgate n’ont pris que trois minutes de la seconde mi-temps pour enfin tester David Marshall alors que le gardien écossais s’étalait à sa droite pour sauver la puissante frappe de Mount.

Kane a encerclé Reece James, sélectionné à la place de Kyle Walker à l’arrière droit, mais il a frappé de justesse depuis le bord de la zone.

L’Écosse, en compétition féroce et jouant avec intelligence, est restée une menace majeure et le tir crochu de Lyndon Dykes a dû être repoussé par James.

Dans le but d’injecter plus de créativité dans l’affichage de l’Angleterre, Southgate a envoyé Jack Grealish pour le sobre Phil Foden et a remplacé Kane par Marcus Rashford.

Pourtant, lorsque l’occasion de l’Angleterre est arrivée, Luke Shaw a eu l’impression que le défenseur a pris le large sous un angle serré.

