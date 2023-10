PARIS : L’Angleterre a terminé troisième de la Coupe du monde de rugby pour la première fois en stoppant les vagues d’attaques argentines tardives et en s’imposant 26-23 lors de leurs éliminatoires captivantes de vendredi.

Les Pumas ont donné vie au match en revenant de 13-0 pour mener d’un point juste après la mi-temps. L’Angleterre a riposté directement et est restée juste assez devant grâce à la botte du capitaine Owen Farrell, qui a été hué sans pitié toute la nuit.

Au cours des cinq dernières minutes, les Pumas ont raté un penalty tardif pour égaliser le score et le remplaçant anglais George Ford a réussi un tacle salvateur sur l’ailier Mateo Carreras.

La troisième place réconfortera l’Angleterre après avoir été radiée avant le tournoi. L’Angleterre et l’Argentine n’ont combiné que trois victoires en neuf matches du Tournoi des Six Nations et du Championnat de Rugby, mais se sont frayé un chemin hors de la même poule pour atteindre les demi-finales dans la moitié la plus facile du tirage au sort de la Coupe du Monde.

Sept semaines après leur triste match de poule au cours duquel l’Angleterre à 14 a battu l’Argentine aux tirs au but, les mêmes équipes ont fourni un effort sans réserve vendredi, démontrant qu’elles voulaient ardemment la médaille de bronze.

Jouer Sam Underhill et Tom Curry ensemble dans un match de Coupe du monde pour la première fois depuis la finale de 2019 a porté ses fruits pour l’Angleterre dans une première mi-temps d’usure.

Ils étaient les deux meilleurs plaqueurs d’Angleterre et ont obtenu les deux seuls revirements dans une première mi-temps assez équilibrée, sauf sur le tableau d’affichage.

Curry a été superbe en une semaine lorsque lui et sa famille ont été maltraités en ligne pour s’être plaints d’avoir fait l’objet d’insultes racistes de la part d’Afrique du Sud lors des demi-finales le week-end dernier. Underhill, remplaçant d’urgence disputant son premier test depuis plus d’un an, a joué comme un homme qui aurait dû débuter davantage pour l’Angleterre ces derniers temps.

Marcus Smith était sur place pour envoyer le n°8 Ben Earl à travers un écart et une défense souple pour le premier essai. La conversion de Farrell et deux pénalités ont donné l’avantage à l’Angleterre 13-0.

L’Argentine pensait jouer un match des Barbares et a abandonné deux pénalités pouvant être bottées pour tenter un alignement et une mêlée, qui ont toutes deux été perdues.

Le penalty suivant, cependant, a été lancé par Emiliano Boffelli, qui a plu à 77 647 personnes, apportant leur soutien partisan aux Pumas.

Farrell a donné l’avantage à l’Angleterre 16-3, et juste au moment où le match avançait lentement, les Pumas lui ont donné un coup de pouce bienvenu, qui ont balayé la ligne de touche gauche et ont terminé avec le demi de mêlée Tomas Cubelli plongeant sur une mêlée à travers les jambes anglaises pour marquer.

Le match a vraiment pris vie juste après la mi-temps lorsque, à partir de rien, le demi d’ouverture des Pumas Santiago Carreras a glissé les premiers rameurs Theo Dan et Ellis Genge et a glissé autour de Smith pour marquer entre les poteaux.

Mais Carreras a immédiatement annulé son brillant travail lorsqu’il a été chargé par Dan, qui a repris et marqué.

Farrell et Boffelli ont mis les poteaux à zéro toute la nuit, combinant pour un parfait 10 coups de pied sur 10. Leurs pénalités et un penalty du remplaçant Sanchez ont porté le score à 26-23 à 12 minutes de la fin.

Les minutes ont été dominées par l’Argentine, mais Sánchez a saisi sa deuxième chance de loin, et Ford a étouffé Carreras alors qu’il se précipitait vers la ligne.

Il s’agit du meilleur match pour la troisième place depuis 2007, lorsque l’Argentine a battu la France, hôte, et a offert à l’Angleterre une série complète de médailles en Coupe du monde après l’or en 2003 et l’argent en 2007 et 2019.

Coupe du monde AP Rugby : https://apnews.com/hub/rugby

