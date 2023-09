L’Angleterre tenue en échec par l’Ukraine lors des éliminatoires de l’Euro

L’Angleterre a été tenue en échec 1-1 par l’Ukraine lors des éliminatoires de l’Euro 2024 à la Tarczynski Arena samedi soir.

Une victoire de l’équipe de Gareth Southgate aurait presque assuré la qualification pour l’événement phare de l’année prochaine en Allemagne.

L’Ukraine est arrivée deuxième du groupe C et est en concurrence directe avec l’Italie pour la place de qualification automatique.

Dans une ouverture de match nerveuse qui a vu l’Angleterre dominer la possession, c’est l’Ukraine qui a pris l’avantage. Le but est intervenu à la 26e minute suite à un mouvement rapide.

Oleksandr Zinchenko a calmement terminé son effort devant Jordan Pickford dans le but anglais suite à une réduction de Yukhym Konoplya.

Les Ukrainiens avaient un plan de match clair. Ils étaient heureux de s’asseoir et se tournèrent ensuite vers le comptoir. Bien que l’équipe de Southgate ait vu beaucoup de ballon, elle n’a pratiquement pas eu d’espace dans le dernier tiers.

L’Angleterre était finalement à égalité à la 41e minute. Kyle Walker a contrôlé un brillant ballon croisé de Harry Kane qui a ouvert la défense ukrainienne et l’arrière droit de Manchester City est rentré à bout portant après une première touche habile.

L’Angleterre n’a pas pu faire pression sur la défense ukrainienne

L’Angleterre a effectivement accéléré le rythme après la reprise et avait presque l’avantage à l’heure de jeu. Bukayo Saka a laissé un tir brillant traverser le but mais son effort a touché le poteau. Un appel au penalty de l’Angleterre a également été rejeté par le VAR alors que les deux équipes cherchaient à marquer le but vainqueur dans les phases finales.

L’Ukraine semblait sur le point de remporter une victoire improbable après une rafale tardive. Cependant, ils manquaient de précision dès le départ pour trouver une occasion de but.

Ce résultat signifiait que c’était les premiers points perdus par l’Angleterre dans le groupe. L’Ukraine, quant à elle, est invaincue lors de ses quatre matches sous la direction du nouvel entraîneur Serhiy Rebrov.

Crédit photo : IMAGO / NurPhoto