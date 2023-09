L’Angleterre sous Gareth Southgate n’a pas l’air très bien – mais Pep Guardiola n’est pas la solution pour le remplacer

L’Angleterre et Gareth Southgate semblent sur le point de se séparer après la conclusion de l’Euro 2024 l’été prochain, même si de nombreux fans aimeraient idéalement que ce divorce ait lieu avant même le début du tournoi après un match nul 1-1 décevant contre l’Ukraine samedi dernier.

Le La FA aurait Entre-temps, Pep Guardiola a été pressenti pour devenir le prochain manager de l’Angleterre, augmentant encore les critiques sur la tactique et la sélection de Gareth Southgate.

Mais quelle est la véritable cause des performances décevantes de son équipe, et sont-elles vraiment décevantes ?

Pourquoi l’Angleterre n’a pas l’air très bien sous Gareth Southgate

L’Angleterre a flatté de tromper lors de son match nul 1-1 contre l’Ukraine (Crédit image : Getty Images)

La pression ne cesse de monter sur Gareth Southgate en ce moment, notamment avec la sélection continue de Jordan Henderson et Harry Maguire dans le onze de départ. Les deux ne sont pas jugés assez bons pour commencer par un grand nombre de supporters anglais, certains suggérant même qu’ils ne devraient pas du tout faire partie de l’équipe.

Après tout, les étoiles des deux joueurs ont certainement diminué – notamment après les décisions prises par les deux joueurs cet été. Henderson a décidé de faire ses valises et de se rendre en Arabie Saoudite pour rejoindre Steven Gerrard à Al-Ettifaq, tandis que Maguire a à l’inverse refusé de lever le bâton et de se diriger vers le sud pour jouer pour West Ham United, choisissant plutôt de mener une bataille de plus en plus perdue à Manchester United.

Cependant, tous deux ont été des piliers pour Gareth Southgate dans les trois tournois qu’il a dirigés, aidant les Trois Lions à atteindre un quart de finale, une demi-finale et une finale au cours de cette période. Southgate fait clairement confiance au travail que les deux joueurs effectuent pour lui sur le terrain, comme en témoigne leur sélection continue dans le onze de départ.

Et comme QuatreQuatreDeuxLes points forts d’Adam Clery dans la vidéo ci-dessus, la façon dont l’Angleterre joue sous Southgate est en grande partie ce à quoi ressemble une équipe internationale à succès. Ce n’est pas toujours joli, ce n’est pas le plus inspirant, mais le temps dont disposent les managers pour travailler avec leurs joueurs au niveau international et mettre en œuvre des instructions extrêmement précises et spécifiques n’est tout simplement pas suffisant.

Il arrive donc parfois qu’une performance décevante contre une équipe comme l’Ukraine se produise. La domination n’est pas aussi évidente qu’au niveau des clubs, où les managers peuvent combler des lacunes spécifiques sur le marché des transferts et entraîner leurs joueurs au énième degré.

Bien sûr, il existe une étrange exception à cette règle de domination – pensez au Brésil en 1970 ou à l’Espagne il y a dix ans – mais, pour la plupart, les équipes internationales dominent rarement comme les clubs parce que le football pragmatique règne souvent en maître.

En réalité, l’Angleterre n’a jamais semblé entièrement convaincante sous Gareth Southgate, mais son bilan susmentionné dans les tournois internationaux n’est certainement pas quelque chose à dédaigner.

Pourquoi Pep Guardiola ne travaillerait pas comme manager de l’Angleterre

Guardiola vient de remporter le triplé, mais cela ne veut pas dire qu’il remporterait facilement la Coupe du Monde (Crédit image : Manchester City FC via Getty Images)

En cas de départ de Gareth Southgate, la FA a placé le manager de Manchester City en tête de sa liste restreinte pour lui succéder. Naturellement, Guardiola est considéré comme l’homme qui fera passer l’Angleterre au niveau supérieur et remportera plusieurs titres internationaux.

Mais ce n’est pas nécessairement ce qui se produirait.

Parmi les plus grands managers de tous les temps, Guardiola s’inspirerait sûrement de cette équipe anglaise et la propulserait vers des sommets encore plus élevés que ce que Southgate a réussi jusqu’à présent. Droite?

Eh bien, pas exactement. Guardiola fonctionne mieux lorsqu’il a la liberté de développer une équipe avec ses propres ajouts, en faisant appel à des joueurs pour un système spécifique qui remplissent certains rôles sur le terrain. Malheureusement, avec le football international, vous n’avez pas le même luxe sur le marché des transferts.

Certes, il est passé maître dans l’art d’améliorer les joueurs et de les aider à comprendre des innovations techniques rarement vues dans le football auparavant, mais il n’aura pas le même temps pour travailler avec ses joueurs s’il devient sélectionneur de l’Angleterre.

Hormis les tournois, les trêves internationales durent environ 10 jours à la fois. Ce n’est pas assez de temps pour l’Espagnol pour mettre en œuvre des tactiques et des systèmes aussi complexes, dans lesquels ses joueurs retourneraient dans leurs clubs respectifs et retomberaient dans les habitudes sur lesquelles leurs autres managers veulent qu’ils se concentrent.

La question du temps est encore exacerbée par l’idée selon laquelle les nouvelles recrues de Guardiola peuvent souvent prendre une saison complète pour se coucher et apprendre complètement ce qu’il attend d’elles. Au niveau international, avec un tournoi tous les deux ans, cela ne laisse tout simplement pas assez de temps pour que les adaptations nécessaires se produisent.

Même si rêver de Guardiola est fantaisiste, il y a de fortes chances que cela ne fonctionne même pas.

