L’Angleterre souffre d’un chagrin aux tirs au but contre l’Italie, mais un avenir radieux attend l’équipe de Gareth Southgate | Actualités footballistiques

Cela a commencé de la meilleure façon imaginable. Un but après 115 secondes. Une éruption de joie autour de Wembley. D’une aile arrière à l’autre, Gareth Southgate avait de nouveau raison. C’était comme la nuit de l’Angleterre.

Mais Southgate sait mieux que quiconque à quel point ce sport peut être cruel et environ trois heures après l’exaltation de ce premier but, ses joueurs l’ont découvert par eux-mêmes.

Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont raté leurs tirs au but et l’Italie a commencé ses célébrations. Un autre si proche pour l’Angleterre – et qui est particulièrement douloureux.

C’est peut-être à cause des promesses que ce groupe a montrées.

L’Angleterre avait atteint sa première finale en 55 ans – sa première finale depuis les finale – et ils l’avaient fait avec un mélange de jeunesse palpitante et d’esprit de combat. Ce côté était différent. Ils avaient ramené la croyance.

Cette croyance a traversé les joueurs et les fans pendant une grande partie de la première mi-temps à Wembley. Le but de Luke Shaw a provoqué des célébrations folles et l’Angleterre avait l’air d’en avoir plus.

L’Italie n’a pas pu maîtriser le mouvement de Harry Kane au milieu de terrain. Ils ont été submergés par les courses déchaînées de Luke Shaw et Kieran Trippier sur les flancs. Ils ont été secoués par le rythme de Raheem Sterling au milieu.

Chaque acte de résistance anglaise a attiré des acclamations rauques. Les supporters ont hurlé de joie alors que Harry Maguire repoussait Federico Chiesa du ballon. Ils ont crié Trippier alors qu'il courait après Emerson, forçant un dégagement paniqué dans les gradins.





















Jess Creighton de Sky Sports News déclare que l'équipe d'Angleterre a « fait quelque chose de magique » en unissant la nation avec ses performances à l'Euro 2020



L’Italie, si composée en route vers la finale, était de plus en plus frustrée. Le changement de formation inattendu de Southgate les avait déconcertés et l’Angleterre, bien qu’elle soit la plus jeune des deux équipes, jouait avec une plus grande résilience et maturité.

La raison pour laquelle ils ont rendu l’initiative si rapidement en seconde période n’est pas tout à fait claire.

L’Angleterre avait commencé assez fort, Sterling faisant irruption dans la surface italienne et réclamant un penalty qui n’a pas été accordé. Mais bientôt l’élan a changé et l’Angleterre s’est enfoncée de plus en plus profondément.

L’égalisation de l’Italie est arrivée au milieu de la deuxième période et à ce moment-là, la pression avait déjà commencé à monter. L’Angleterre n’a pas pu se rapprocher des milieux de terrain italiens, Marco Verratti étant autorisé à dicter le jeu. Plus loin, Chiesa a pris vie.

Le but égalisateur, marqué à la maison par Leonardo Bonucci, est venu d’un coup franc, mais les plus gros problèmes de l’Angleterre se déroulaient dans un jeu ouvert. Ils n’ont pas pu récupérer le ballon et dans les rares occasions où ils l’ont fait, il semble qu’ils ne savaient pas quoi en faire.

Image:

Les joueurs italiens célèbrent leur victoire aux tirs au but



Kane et Sterling, ayant causé tant de problèmes à l’Italie en première mi-temps, se sont retrouvés enchaînés et privés de service et les prolongations ont apporté la même chose alors que le match se dirigeait vers les tirs au but.

Des questions seront posées sur la façon dont Southgate l’a géré.

Ses remplacements tardifs ont bien fonctionné contre le Danemark en demi-finale. Lorsque les Danois ont commencé à se fatiguer, il pouvait encore se tourner vers son banc pour rafraîchir l’Angleterre. Il avait même le personnel en réserve pour changer son système. Mais cette fois, il avait l’impression qu’il avait attendu trop longtemps.

Jack Grealish n’a eu que peu de temps pour avoir un impact, n’étant entré en jeu que dans la première moitié du temps supplémentaire, tandis que le lancer sur Sancho et Rashford dans la dernière minute du match leur a donné peu d’occasions de s’installer avant de prendre leurs coups de pied.

Ils ont dûment raté et bien sûr Saka, le plus jeune joueur sur le terrain à seulement 19 ans et pourtant celui chargé de tirer le cinquième penalty décisif de l’Angleterre. Southgate a assumé l’entière responsabilité de cette décision, mais il sait que c’est Saka qui doit maintenant vivre avec.

Southgate se demandera comment il a pu faire les choses différemment mais le résultat de la finale, aussi écrasant soit-il, ne change pas tout le bon travail que lui et ses joueurs ont fait lors de ce tournoi.

Image:

Bukayo Saka est réconforté par ses coéquipiers anglais après son penalty manqué



L’Angleterre a atteint la finale après avoir concédé un seul but en sept matchs. Ils ont atteint la finale après avoir vaincu leurs anciens rivaux allemands en cours de route. Ils ont atteint la finale après avoir rassemblé la nation derrière eux.

Les attitudes envers l’équipe nationale ont été transformées. La jouissance a remplacé le désintérêt. Et même s’il faudra du temps pour mettre la déception d’une autre défaite déchirante aux tirs au but derrière nous, l’avenir semble plus radieux qu’il ne l’a été depuis longtemps.

L’Angleterre est entrée dans l’Euro 2020 avec la troisième équipe la plus jeune du tournoi. Il est cruel que trois de leurs jeunes stars aient raté leurs tirs au but, mais il y a suffisamment de talent dans le classement de l’Angleterre pour suggérer que ce ne sera pas leur dernière finale.

Il existe suffisamment de preuves pour suggérer que Southgate est également capable de les conduire un peu plus loin. Son mandat a été une histoire de progrès constants depuis sa nomination en 2016 et chaque décision qu’il a prise jusqu’à la finale a été justifiée.

Le dernier obstacle s’est avéré un peu trop élevé, mais il n’y a pas de honte à perdre du côté de la qualité et de l’expérience de l’Italie. Peut-être que Southgate aurait dû faire certaines choses différemment. Peut-être que l’Angleterre aurait dû montrer plus d’ambition pour s’appuyer sur leur avance. Mais il y aura sûrement d’autres opportunités pour cela. Ce tournoi nous a montré que l’Angleterre va dans la bonne direction.