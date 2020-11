L’Angleterre sortira du verrouillage et passera à un nouveau système de restrictions à plusieurs niveaux

Londres a annoncé de nouveaux niveaux de verrouillage à plusieurs niveaux pour l’Angleterre.

L’Angleterre sort de son deuxième verrouillage complet le 2 décembre pour passer à un système de niveaux réorganisé, alors que le pays continue de lutter contre des taux élevés d’infection à coronavirus.

La grande majorité du pays continuera à faire face à de sévères restrictions à l’approche de Noël, les mesures devant être réexaminées dans deux semaines.

Vaste majorité dans des mesures plus strictes

Les seules zones répertoriées au niveau 1, alerte moyenne, sont l’île de Wight, Cornwall et les îles Scilly.

Le reste du pays est réparti de manière assez égale entre le niveau 2, alerte élevée, et le niveau 3, alerte très élevée.

Au niveau 2 se trouvent la capitale Londres et Liverpool, tandis que le niveau 3 contient des villes importantes telles que Birmingham et Manchester.

Voici la liste complète du niveau de chaque zone et des restrictions en place.

Niveau 1: alerte moyenne

Le niveau 1 permet à des groupes jusqu’à six personnes de socialiser à l’intérieur ou à l’extérieur, avec des magasins, des restaurants et des pubs autorisés à exploiter un service de table. Ils doivent fermer à 23 heures.

Les cinémas, casinos, théâtres et autres établissements culturels peuvent ouvrir, et les événements sont autorisés à se dérouler à 50% de leur capacité, avec un maximum de 4 000 à l’extérieur et 1 000 à l’intérieur.

Les lieux de culte peuvent ouvrir, avec la règle de six s’appliquant, et jusqu’à 15 personnes peuvent assister aux mariages et 30 peuvent assister aux funérailles.

Cependant, ces niveaux de restrictions moins élevés ne s’appliqueront qu’à une infime minorité du pays à partir du 2 décembre, la grande majorité devant faire face à des mesures beaucoup plus strictes aux niveaux 2 et 3.

Sud-est: L’île de Wight

Sud ouest: Cornwall, îles Scilly

Niveau 2: alerte élevée

Il n’y aura pas de socialisation à l’intérieur autorisée avec quiconque en dehors de votre foyer ou de votre bulle de soutien, et la règle de six s’applique pour socialiser à l’extérieur.

Les pubs et les bars resteront fermés à moins qu’ils ne fonctionnent comme des restaurants avec service à table, et les magasins peuvent rouvrir s’ils sont sécurisés par COVID.

Cependant, les événements seront toujours autorisés à se dérouler, avec une capacité de 50% et un maximum de 2000 personnes à l’extérieur ou 1000 personnes à l’intérieur.

Les magasins et les espaces culturels tels que les musées peuvent rouvrir et les sports peuvent reprendre avec certaines restrictions.

Les mêmes règles pour le niveau 1 concernant les mariages et les funérailles s’appliquent également ici.

Est de l’Angleterre: Bedfordshire et Milton Keynes, Cambridgeshire, y compris Peterborough, Essex, Thurrock et Southend on Sea, Hertfordshire, Norfolk, Suffolk,

Midlands de l’Est: Northamptonshire, Rutland, Londres

Nord Ouest: Cumbria, région de la ville de Liverpool, Warrington et Cheshire

Sud-est: Forêt Bracknell, Brighton et Hove, Buckinghamshire, East Sussex, Hampshire (sauf l’île de Wight), Portsmouth et Southampton, Oxfordshire, Reading, Surrey, West Berkshire, West Sussex, Windsor et Maidenhead, Wokingham

Sud ouest: Bath et North East Somerset, Bournemouth, Christchurch et Poole, Devon, Dorset, Gloucestershire, South Somerset, Somerset West et Taunton, Mendip et Sedgemoor, Wiltshire et Swindon

Midlands de l’Ouest: Herefordshire, Shropshire et Telford & Wrekin, Worcestershire,

Yorkshire: Yorkshire du Nord, York

Niveau 3: alerte très élevée

Le niveau 3 concerne les zones où les taux d’infection augmentent rapidement et sera soumis aux restrictions les plus sévères.

Aucune socialisation à l’intérieur ou presque tous les endroits à l’extérieur n’est autorisée, en dehors des ménages et des bulles de soutien.

Dans les lieux publics tels que les parcs et les plages, la règle de six s’applique.

Les bars, restaurants et pubs resteront fermés, mais les services de plats à emporter et de livraison sont autorisés.

Les hôtels et autres hébergements loués fermeront, et les lieux de divertissement intérieurs seront également fermés.

Les installations de loisirs et sportives peuvent rester ouvertes, mais les cours d’exercice en groupe ne sont pas autorisés et le public ne participe pas aux sports.

Certains sports de plein air organisés, ainsi que des cours d’activité physique et d’exercice peuvent se poursuivre.

Midlands de l’Est: Derby et Derbyshire, Leicester et Leicestershire, Lincolnshire, Nottingham et Nottinghamshire

Nord Est: Comté de Durham, Gateshead, Newcastle upon Tyne, North Tyneside, Northumberland, South Tyneside, Sunderland, Darlington, Hartlepool, Middlesbrough, Redcar et Cleveland, Stockton-on-Tees

Nord Ouest: Blackburn avec Darwen, Blackpool, Greater Manchester, Lancashire

Sud-est: Kent et Medway, Slough (le reste du Berkshire est de niveau 2: alerte haute)

Sud-ouest: Bristol, North Somerset, South Gloucestershire

Midlands de l’Ouest: Birmingham et Black Country, Staffordshire et Stoke-on-Trent, Warwickshire, Coventry et Solihull

Yorkshire et The Humber: The Humber, South Yorkshire, West Yorkshire