L’Angleterre s’opposera à jouer contre des équipes russes après que l’UEFA lève l’interdiction générale | Nouvelles du Royaume-Uni

L’Angleterre s’opposera à la tenue de matches contre des équipes de football russes après que l’UEFA a levé son interdiction générale de participation du pays à ses compétitions afin d’autoriser les matches des moins de 17 ans.

L’instance dirigeante du football européen a pris cette décision lors d’une réunion de son comité exécutif, 18 mois après avoir interdit à toutes les équipes russes de participer à ses compétitions à la suite de l’invasion à grande échelle du football européen. Ukraine.

UEFA a déclaré dans un communiqué : « Les enfants ne doivent pas être punis pour des actes dont la responsabilité incombe exclusivement aux adultes, et il est fermement convaincu que le football ne doit jamais renoncer à envoyer des messages de paix et d’espoir.

« Il est particulièrement regrettable qu’en raison d’un conflit qui perdure, une génération de mineurs soit privée de son droit de participer au football international. »

Les équipes russes U17 seront à nouveau autorisées à jouer en Europe, mais sans leur drapeau national, leur hymne ou leur tenue nationale. Les jeux ne peuvent pas être joués dans Russie.

Mais Sky News comprend que la Fédération de football (FA) ne soutient pas la réadmission de la Russie dans les compétitions de jeunes de l’UEFA, et sa position reste que les équipes anglaises ne joueront pas contre la Russie.

L’interdiction a empêché la Russie de participer au Championnat d’Europe féminin en Angleterre en 2022 et de se qualifier pour les Coupes du monde masculine et féminine.

L’UEFA insiste sur le fait que toutes les équipes seniors resteront interdites de compétitions au niveau des clubs et des équipes nationales.

Aleksander Ceferin, le président, a déclaré : « La suspension continue de l’UEFA contre les équipes adultes russes reflète son engagement à prendre position contre la violence et l’agression.

L’UEFA est déterminée à maintenir cette position jusqu’à la fin de la guerre et le rétablissement de la paix.

« Mais en interdisant aux enfants de nos compétitions, non seulement nous ne parvenons pas à reconnaître et à défendre un droit fondamental à leur développement holistique, mais nous les discriminons directement.

« En offrant des opportunités de jouer et de rivaliser avec leurs pairs de toute l’Europe, nous investissons dans ce que nous espérons être une génération future plus brillante et plus compétente et un avenir meilleur. »

L’instance dirigeante mondiale, la FIFA, n’a pas répondu à une demande de commentaires.