L’Angleterre signale 94 décès dus à la scarlatine jusqu’à présent cette saison

L’Angleterre a signalé 94 décès, dont ceux de 21 enfants, dus à la scarlatine et aux infections invasives à streptocoque A jusqu’à présent cette saison, a annoncé jeudi l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA).

Le gouvernement britannique a déclaré la semaine dernière qu’il promulguait des protocoles pour atténuer les pénuries de médicaments à base de pénicilline utilisés pour traiter les infections à streptocoque A, permettant aux pharmaciens de prescrire des alternatives là où les stocks sont faibles.

Selon l’UKHSA, 27 486 cas de scarlatine ont été signalés du 12 septembre au 18 décembre.

Cela se compare aux 3 287 cas signalés au même moment de l’année au cours de la dernière saison relativement élevée de 2017 à 2018, bien que les cas de cette saison aient commencé à augmenter à un moment différent, a indiqué l’agence.

“Je comprends à quel point cette forte augmentation de la scarlatine et de l’angine streptococcique peut inquiéter les parents, mais la maladie peut être facilement traitée avec des antibiotiques et il est très rare qu’un enfant devienne plus gravement malade”, a déclaré l’adjoint de l’UKHSA. a déclaré le directeur, le Dr Colin Brown.

“La plupart des maladies hivernales peuvent être gérées à la maison et au NHS.”

Le National Health Service (NHS) a subi une pression intense cet hiver, avec des milliers d’ambulanciers en Angleterre et au Pays de Galles qui ont quitté leur salaire mercredi, un jour après que les infirmières se sont mises en grève.