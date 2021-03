LONDRES – Gareth Southgate allait toujours remporter son 50e match à la tête de l’Angleterre. Malgré le vieux cliché selon lequel il n’y a pas de matchs faciles dans le football international, la réalité est toujours assez différente lorsque Saint-Marin est l’adversaire.

Il y a 210 équipes dans le classement mondial de la FIFA et Saint-Marin est classé 210e, donc le résultat contre la pire équipe de football n’a jamais fait de doute pour l’Angleterre, classée quatrième. Cependant, Southgate n’est pas un homme qui place les statistiques avant le progrès, alors le joueur de 50 ans aurait plutôt préféré voir ses joueurs tester plus sévèrement leurs capacités avec l’Euro 2020 dans trois mois à peine et le Qatar 2022 commence à se profiler à l’horizon. .

« Nous l’avons fait du mieux que nous avons pu », a déclaré Southgate. « J’étais vraiment satisfait de la façon dont nous avons fait pression lorsque nous avons perdu le ballon. Cela a mis en évidence la mentalité de l’équipe pendant les 90 minutes complètes. Bien sûr, c’est un adversaire que nous devrions battre, mais je pensais qu’ils se sont très bien débrouillés. «

Ce passage à Wembley a marqué le début de la route de qualification de l’Angleterre à la Coupe du monde, et Southgate n’aura rien appris de la victoire 5-0 de son équipe, obtenue avec des buts de James Ward-Prowse, Dominic Calvert-Lewin (2), Raheem Sterling et débutant. Ollie Watkins. L’affrontement de dimanche avec l’Albanie à Tirana et le match à domicile contre la Pologne mardi sont susceptibles d’offrir à l’Angleterre des défis de plus en plus difficiles, mais c’est une nation qui navigue à plusieurs reprises en se qualifiant contre des équipes plus faibles, pour se retrouver en manque contre les nations d’élite lors des grands tournois.

Mais après 50 matchs à la tête de son pays, Southgate a incontestablement restauré la réputation des Trois Lions en tant qu’équipe nationale avec laquelle il faut compter.

Lorsqu’il a reçu le poste en septembre 2016, initialement dans une capacité intérimaire de quatre matchs après le licenciement de Sam Allardyce après un match en charge, l’Angleterre était toujours sous le choc d’une campagne désastreuse de l’Euro 2016 qui s’est terminée par une défaite humiliante en huitièmes de finale contre Islande. La confiance avait touché le fond de l’équipe et Southgate était chargé non seulement de reconstruire l’équipe, mais également de réduire les attentes d’une équipe nationale qui avait sous-performé plus que tout autre grand pays depuis sa victoire à la Coupe du monde en 1966.

Pourtant, quatre ans et demi après avoir pris le poste, Southgate peut se remémorer une course aux demi-finales de la Coupe du monde à Russie 2018 et une qualification pour les phases finales de la première UEFA Nations League un an plus tard. Il a mis fin aux carrières internationales de Wayne Rooney, Joe Hart, Jack Wilshere, Theo Walcott et de nombreux autres et a fait confiance aux jeunes joueurs, distribuant 40 débuts à des joueurs tels que Phil Foden, Jude Bellingham et Mason Mount.

Marcus Rashford, porté disparu contre Saint-Marin en raison d’une blessure, a fait plus d’apparitions pour Southgate (37) que tout autre joueur et l’attaquant de Manchester United sera une figure clé de l’Euro 2020 retardé de cet été aux côtés de Harry Kane et Sterling. Ce trio a tous joué lors de la défaite de l’Euro 2016 contre l’Islande – Kyle Walker et Eric Dier, remplaçants contre Saint-Marin, ont également subi cette infâme défaite à Nice – donc Southgate a certainement trouvé un moyen de faire réussir ce groupe de joueurs sur l’international. organiser.

L’Angleterre a dépassé Saint-Marin, mais des tests plus sévères sont à l’horizon pour les Trois Lions. CARL RECINE / POOL / AFP via Getty Images

Mais où va l’Angleterre sous Southgate? Peuvent-ils surmonter les obstacles qui ont fait trébucher l’Angleterre si souvent et trouver un moyen de gagner à l’Euro 2020 ou au Qatar 2022?

Lorsqu’ils affronteront la Croatie à Wembley lors de leur match d’ouverture de groupe pour l’Euro 2020 le 13 juin, l’Angleterre commencera – si les blessures le permettent – avec Kane, Rashford, Harry Maguire, Jordan Henderson et le gardien Jordan Pickford, dont aucun n’a commencé contre Saint-Marin. Foden construit également un dossier solide pour être inclus dans le meilleur XI de Southgate.

La forme incohérente de Pickford pour Everton cette saison a placé un point d’interrogation sur sa position en Angleterre, Nick Pope de Burnley étant probablement son remplaçant, mais Pickford a toujours été fiable pour Southgate, il est donc susceptible de garder le maillot n ° 1.

À l’arrière, l’Angleterre a une richesse relative, mise en évidence par la décision de Southgate de laisser tomber l’arrière droit de Liverpool Trent Alexander-Arnold au profit de Walker, Kieran Trippier et Reece James. Ben Chilwell et Luke Shaw se disputent tous les deux le poste d’arrière gauche, tandis que le renaissant John Stones est de retour dans la photo au milieu de la mi-temps, permettant à Southgate de jumeler le défenseur de City à Maguire de United aux Euros.

2 Liés

Southgate a également la chance de pouvoir attaquer. Kane a la capacité d’ajouter un Soulier d’Or de l’Euro 2020 à celui qu’il a remporté en Russie en tant que meilleur buteur de la Coupe du monde, tandis que Rashford, Sterling, Calvert-Lewin et Jadon Sancho possèdent également une réelle menace offensive. Au moment où Qatar 2022 arrivera, Mason Greenwood est susceptible de devenir un habitué de l’Angleterre, donc l’avenir est prometteur du point de vue du but.

Mais c’est au milieu de terrain que Southgate doit encore trouver une solution au problème séculaire de l’Angleterre de manque de créativité et de capacité à contrôler les matchs. Ward-Prowse et Kalvin Phillips ont ancré le milieu de terrain contre Saint-Marin, mais le faire contre l’Espagne, la France ou l’Allemagne serait un défi tout à fait différent. Declan Rice, Jordan Henderson et Dier ont également été déployés à ce poste, mais ils n’ont pas le flair pour faire la différence contre les meilleures équipes, alors peut-être que Bellingham, 17 ans, dynamique du Borussia Dortmund, est la réponse.

La défaite de l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde contre la Croatie à Moscou a été une douloureuse leçon sur l’importance de garder le ballon, mais si Southgate a vu émerger des talents créatifs depuis 2018, nous devons encore découvrir s’il leur fait vraiment confiance. Foden et Jack Grealish ont tous deux eu un impact important pour l’Angleterre cette saison, tandis que Mount a également montré sa capacité à faire des trous dans les défenses de l’opposition. Le James Maddison non plafonné est un autre qui pourrait donner à l’Angleterre le flair indispensable au milieu de terrain. Southgate considère peut-être que les quatre options de milieu de terrain créatives manquent de l’expérience nécessaire à ce stade – le Qatar plutôt que l’Euro 2020 pourrait être le moment décisif – mais sans la capacité de garder le ballon et de passer à travers des adversaires de qualité, l’Angleterre aura du mal à réussir. été et à la Coupe du monde.

Pourtant, l’Angleterre est dans une meilleure situation après les 50 matchs de Southgate qu’elle ne l’était quand il a commencé. Il a remporté 30 matchs, perdu 10 et nul 10, et a restauré la fierté de l’équipe nationale. Il a le talent à sa disposition pour aller encore plus loin, mais malgré les progrès réalisés, l’Euro 2020 semble encore trop tôt pour cette équipe d’Angleterre à moins que Southgate ne soit assez audacieux pour soutenir ses stars créatives en milieu de terrain.