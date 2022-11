L’Angleterre s’engage dans le Bazball en sélectionnant Liam Livingstone au Pakistan : “Je ne changerai pas ma façon de jouer” | Nouvelles du cricket

Lorsque l’Angleterre a remporté une série de tests au Pakistan en 2000, elle y est parvenue avec un état d’esprit défensif. S’ils y triomphent cet hiver, ce sera de façon beaucoup plus dynamique.

Car c’est l’ère du ‘Bazball’. Sous la direction de l’entraîneur-chef Brendon McCullum et du capitaine Ben Stokes, les mots à la mode sont « positivité » et « agressivité ». Risquez de perdre si cela vous donne une meilleure chance de gagner.

Gagner, c’est ce que l’Angleterre a fait toutes sauf une fois lors de l’été du test à domicile, avec six victoires sur sept. “Bazball” – un terme que McCullum n’aime pas – a apporté le succès et il n’y aura pas de reniement.

Cela a été confirmé par McCullum lors de sa conférence de presse lundi, puis par la sélection de l’équipe d’Angleterre un jour plus tard, avec Ben Duckett de retour pour la première fois depuis 2016 pour ouvrir le bâton et Liam Livingstone choisi bien qu’il n’ait pas joué un match de première classe depuis septembre. 2021.

Livingstone, le propriétaire du cent le plus rapide d’Angleterre – une tonne T20I de 42 balles contre le Pakistan – et un incontournable des équipes de balle blanche de son pays, a été sélectionné en raison de sa forme de cape et d’épée limités et il ne voit aucune raison, et a n’a reçu aucune raison, de modifier son style dans l’arène du ballon rouge alors qu’il se prépare à faire des débuts “de rêve”, en direct sur Sky Sports Cricket du jeudi.

“Le soutien de McCullum a été inspirant”

“Le test de cricket n’a jamais été un rêve pour moi, il n’était jamais parti. Je pensais juste que ça allait être difficile pour moi de réaliser ce rêve. Heureusement, Baz [McCullum] et Ben [Stokes] ont emprunté une voie plutôt cool”, a déclaré Livingstone – qui fait partie de l’équipe d’Angleterre vainqueur de la Coupe du monde T20 en Australie – Sky Sports’ Michael Atherton à la veille du Rawalpindi Test.

“C’est à moi de rembourser la foi qu’ils ont montrée en moi et en mon jeu. Je ne changerai pas trop, le message d’en haut est de ne pas changer votre façon de jouer. Quand vous avez le soutien comme ça de quelqu’un comme Baz, c’est assez inspirant, c’est spécial d’avoir quelqu’un comme ça qui croit en ton jeu.

“La conversation [about me playing Test cricket] était très simple. Ben m’a demandé si je serais intéressé et j’ai répondu « oui ». C’était ça. C’était un rêve d’enfant et je serais très stupide de dire non sans jamais l’avoir vécu.”

Livingstone, qui devrait battre au n ° 8 et offrir à Stokes une autre option de rotation derrière le frontliner Jack Leach, est loin d’être un novice de première classe. Il a en moyenne un coup de langue sur 38 avec la batte en 62 matchs, avec sept siècles et 15 cinquante ans et faisait partie de l’équipe de test d’Angleterre en Nouvelle-Zélande au début de 2018.

C’est juste qu’il n’a pas joué au format ballon rouge depuis 14 mois.

A-t-il des inquiétudes à ce sujet avant son arc de test? « Non, et même si je le faisais, je ne pense pas que Baz le permettrait !

La chose la plus importante pour moi cette semaine est ma mère et mon père et tout le travail acharné qu’ils ont fourni au fil des ans. Ils m’ont emmené deux heures sur l’autoroute, deux heures chez moi, trois fois par semaine pendant trois ans alors que j’étais encore à l’école. Papa a toujours voulu que je joue au test de cricket, ce sera donc un moment de fierté pour moi sachant que je l’ai rempli de beaucoup de fierté.

“J’ai été très impressionné par l’environnement qui a été créé. La façon dont Baz et Ben parlent et pensent est tout à fait la façon dont je pense au cricket. Quand on vous reproche d’en avoir laissé un ou d’en avoir bloqué un, c’est assez amusant de C’est un environnement tellement rafraîchissant.

“J’espère que je peux apporter de l’excitation”

“Ils veulent que les gens regardent. Le cricket en balle blanche est une question de divertissement et j’espère que nous pourrons en apporter un peu au cricket en balle rouge. Les garçons l’ont déjà fait. J’étais assis là en tant que fan l’été à me divertir. J’espère que je peux apportez aussi du divertissement.

“Je suis vraiment excité. En grandissant, tu fais toujours semblant de jouer dans un test ou la Coupe du monde pour l’Angleterre. Après avoir remporté la Coupe du monde T20, faire ensuite mes débuts en test sera un moment assez spécial dans ma vie .

“Je suis une personne très différente [to when I was called into the Test squad in 2018]. J’avais beaucoup d’expérience et de succès dans le ballon rouge derrière moi. Cette fois, je n’ai pas joué au cricket à balles rouges depuis un moment.

“Je ne changerais pas les expériences que j’ai eues au cours des deux dernières années dans le cricket international et le cricket IPL. J’espère que cela me sera très utile.”

J’ai emprunté la voie de la balle blanche pour entrer dans une Coupe du monde. Il fallait que je fasse ça, j’ai dû expérimenter toutes ces différentes ligues de franchise pour devenir un meilleur joueur et essayer de devenir une meilleure personne. Cela a fait de moi un meilleur joueur de balle blanche et finalement quelqu’un qui est devenu champion du monde.

Livingstone pourrait s’avérer un homme clé pour Stokes avec le ballon au Pakistan, car il a la capacité de faire tourner les jambes et de tourner.

“Je jouerai avec un sourire sur mon visage”

Il a ajouté: “Avoir les deux compétences est quelque chose sur lequel j’ai travaillé dur au cours des cinq ou six dernières années, probablement pour ce genre de moment. Cela m’a rendu beaucoup plus sélectionnable en balle blanche, mais j’ai beaucoup joué en tant que premier spinner pour le Lancashire lors de ma dernière saison de ballon rouge.

“En fin de compte, c’est comment j’affecte le jeu pour l’Angleterre? S’il y a du rugueux à l’extérieur de la souche du gaucher, puis-je faire tourner la jambe dans le rugueux. Ouais, je le peux probablement.

Liam est sans doute le joueur de balle blanche le plus excitant au monde et désespéré de faire partie de cette équipe. Il est une grande personnalité et joueur et joue dans un style agressif. Vous voulez vos joueurs attaquants, ils font partie des joueurs les plus talentueux au monde et peuvent faire des choses qui nous donnent plus d’opportunités d’exercer une pression et de gagner des matchs.

“Pour moi, c’est comment puis-je tirer le meilleur parti de moi en tant que testeur de cricket? Tant que je sors et que j’en profite et que je joue avec le sourire aux lèvres, alors si ça ne se passe pas bien, je pourrai dire que j’ai tout donné.”

Avec une attitude comme celle-là, Livingstone a l’air taillé sur mesure pour Bazball – ou quel que soit le nom que McCullum veut lui donner.

