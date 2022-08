L’Angleterre se réjouit du triomphe historique des femmes à l’Euro 2022

Londres (AFP) – Les “lionnes” anglaises à la gueule de bois ont organisé lundi une fête de la victoire dans le centre de Londres devant des milliers de fans en liesse après avoir remporté le premier grand trophée de football du pays depuis 1966.

Une foule de 7 000 supporters s’est rassemblée à Trafalgar Square pour offrir à l’équipe féminine un accueil enthousiaste alors qu’elle défilait le trophée du championnat d’Europe, après sa victoire 2-1 contre l’Allemagne.

Une foule record du tournoi de 87 192 était au stade de Wembley à Londres pour voir la victoire, et la BBC a déclaré que plus de 23 millions de téléspectateurs se sont connectés à la télévision ou en ligne dimanche.

“Nous avons dit que nous voulions laisser notre héritage à propos de la victoire et c’est ce que nous avons fait”, a déclaré la capitaine anglaise Leah Williamson à la foule brandissant des drapeaux à Trafalgar Square.

“La fête ne va pas s’arrêter !” a-t-elle ajouté après que son équipe soit restée debout jusqu’au petit matin pour célébrer.

“Cette équipe aime travailler dur, mais nous aimons vraiment faire la fête plus fort.”

Chloe Kelly, qui a marqué le vainqueur en profondeur dans les prolongations, a déclaré qu’elle était “un peu moins bien usée”.

“Je n’ai pas arrêté de danser !”

La famille royale britannique, les dirigeants politiques, les légendes du football et les jeunes stars ont tous salué les exploits révolutionnaires des joueurs.

L’équipe masculine n’a pas réussi à conquérir l’Europe l’année dernière, échouant en finale pour prolonger une séquence sans victoire remontant à la Coupe du monde de 1966.

C’était déjà assez grave pour les hommes de perdre contre l’Italie aux tirs au but après prolongation, mais la finale elle-même a été gâchée par des violences ivres de la part de certains supporters anglais masculins.

L’atmosphère festive et familiale du tournoi féminin s’est prolongée jusqu’à la célébration de lundi dans le centre de Londres.

– ‘Nous avons besoin de plus de filles’ –

“Je suis vraiment, vraiment heureux !” a déclaré Lauren, âgée de huit ans, accompagnée de son jeune frère.

La mère de Lauren, Lisa Christie, 45 ans, de l’ouest de Londres, a déclaré à propos de la finale : « C’était incroyable. Nous avons enlevé le toit de la maison !

Christie a déclaré que bien que Lauren soit une footballeuse passionnée, son équipe mixte ne compte actuellement que quatre filles.

“Nous avons besoin de plus de filles, et j’espère que maintenant nous les aurons.”

Mark Peters, 45 ans, travailleur communautaire à Birmingham, a déclaré que sa fille de 12 ans « adore » le jeu mais que son école privée ne permet pas actuellement aux filles de jouer au football.

« Espérons que cela va changer. Nous pouvons maintenant leur dire ‘pourquoi les filles ne jouent-elles pas ?’ », a-t-il déclaré. “C’est un peu en arrière en 2022.”

D’innombrables plus regardés dans les pubs, les bars et autres lieux du pays, alors que la fièvre du football féminin a balayé l’Angleterre et a contribué à détourner l’attention de la crise économique et politique.

« Ces Lionnes ont élevé la barre. Ils ont changé la façon dont le football féminin est perçu dans ce pays », a déclaré à BBC TV l’ancien international anglais Alex Scott, qui a accueilli la célébration de Trafalgar Square.

La veille, un nombre similaire de spectateurs de la finale à Trafalgar Square avait éclaté d’euphorie. Certains ont plongé dans ses fameuses fontaines, surveillées comme il se doit par les quatre statues de lions de la place.

Les Lionnes ont anéanti la conférence de presse d’après-match de l’entraîneur Sarina Wiegman avec une interprétation tapageuse de l’hymne anglais “It’s coming home!” – la chanson de football des années 1990 officiellement appelée “Three Lions”.

David Baddiel, qui l’a enregistré avec son collègue comédien Frank Skinner et le groupe pop Lightning Seeds pour le tournoi masculin de l’Euro 1996, a déclaré que les Lionnes avaient contribué à redéfinir le sport.

“Le football n’appartient pas par défaut aux hommes”, a-t-il déclaré à la radio BBC.

« C’est le même jeu, joué par des femmes ou joué par des hommes.

“Et ce qui est totalement génial au cours des dernières semaines, c’est le sentiment que le pays peut le soutenir de la même manière.”