L’Angleterre se regarde et n’est pas sûre d’aimer ce qu’elle voit

Que cette équipe soit un peu plus âgée, un peu plus sage, est peut-être mieux illustré par son choix de passe-temps. En Russie, il y a quatre ans, les joueurs passaient leur temps libre sur le jeu vidéo Fortnite, tout en couleurs vives et cartoon gore ; ici, ils ont joué à Werewolf, un jeu de société psychologique tendu et à combustion lente dans lequel le but est de cacher votre véritable identité (c’est-à-dire que vous êtes un loup-garou). C’est une équipe bien dans sa peau.

Dans la chaleur blanche d’une Coupe du monde, en particulier aussi condensée que celle-ci, cela compte pour quelque chose. L’Angleterre n’était pas l’équipe la plus attractive de la Coupe du monde 2018 ; il n’a pas coupé une bande à travers son opposition. Au lieu de cela, il était solide et inflexible et marquait depuis les corners; mais tout de même, cela pouvait progressivement créer un élan, un sentiment que quelque chose se passait, qui se transmettait aux fans, à la fois sur le terrain et à la télévision. Les Coupes du monde, en particulier pour un pays soumis à autant de pression que l’Angleterre, sont une question d’ambiance.

Le risque est maintenant que l’énergie change, en conséquence non pas tant du résultat de vendredi contre les États-Unis que de la performance. C’était, à l’opposé de l’Iran, l’Angleterre que les supporters craignaient d’apparaître au Qatar : hésitante, réticente, sa prudence n’était pas une vertu mais un vice.

Il y a bien sûr des circonstances atténuantes. L’Angleterre, pour sa part, ne sera probablement pas la dernière des favorites à avoir du mal à maintenir sa forme alors qu’elle ne dispose que de deux jours complets de repos entre les matchs. Ce ne serait pas non plus la seule équipe à lutter pour trouver beaucoup d’aisance face à un adversaire aussi organisé et aussi féroce dans son pressing que les États-Unis.

Et pourtant, ces facteurs atténuants ne suffisent pas tout à fait à lever les doutes. Que l’Angleterre ait du mal à la fois à affirmer son contrôle et à se créer des occasions était évident peu de temps après la mi-temps ; Pourtant, Southgate s’est montré réticent à se tourner vers la vaste gamme de puissance de feu stockée sur son banc. Il s’est levé, et il a regardé, et il a attendu.