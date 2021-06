L’Angleterre se qualifie pour l’Euro 2020 les 16 derniers après les résultats des Groupes B et C | Actualités footballistiques

L’Angleterre a scellé sa qualification pour les 16 derniers de l’Euro 2020 lundi soir sans taper dans un ballon.

L’équipe de Gareth Southgate occupe la deuxième place avant le match décisif du Groupe D contre la République tchèque, qui compte également quatre points mais affiche une différence de buts supérieure.

L’Angleterre doit gagner à Wembley pour se qualifier et un résultat positif est requis pour terminer dans les deux premiers, mais tout stress lié à la qualification a été supprimé par les résultats ailleurs.

Les quatre meilleures troisièmes des six groupes de l’Euro réorganisé se qualifient pour les huitièmes de finale.

Les résultats de lundi ont vu l’Ukraine et la Finlande terminer troisièmes de leurs groupes respectifs avec trois points chacun, ce qui signifie que si l’Angleterre glissait à cette place, elles passeraient toujours.

La Suisse, la Suède, la République tchèque et la France sont également en huitièmes de finale.

Les résultats signifient également que l’Écosse se qualifiera définitivement pour les huitièmes de finale si elle bat la Croatie mardi.

Une victoire de l’Écosse contre la Croatie mardi les amènerait à quatre points et garantirait qu’ils se qualifieraient au moins comme l’une des quatre meilleures équipes classées troisièmes.

La Tartan Army cherchait un vainqueur clair dans le match entre l’Autriche et l’Ukraine et la frappe de Christoph Baumgartner a donné aux rivaux écossais de qualification pour la Coupe du monde une victoire 1-0 pour sceller les progrès et laisser l’Ukraine sur trois points.

Les résultats du Groupe B ont également été favorables à l’Écosse avec la première victoire du Danemark dans le tournoi, une défaite 4-1 contre la Russie et le triomphe 2-0 de la Belgique sur la Finlande laissant les deux perdants à trois points.

Les hommes de Clarke peuvent encore terminer deuxièmes – si la République tchèque bat l’Angleterre à Wembley et qu’ils annulent un déficit de trois buts sur leurs voisins.