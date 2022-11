L’Angleterre se prépare à une amende pour Harry Kane portant le brassard One Love au Qatar | Nouvelles du monde

Le directeur général de la FA, Mark Bullingham, a déclaré à Sky News qu’ils étaient prêts à être condamnés à une amende pour le capitaine anglais Harry Kane portant un brassard “One Love” lors de la Coupe du monde.

Dans une interview au camp d’entraînement d’Angleterre à QatarM. Bulligham a révélé que la FIFA n’avait pas encore envoyé de réponse deux mois après la demande de la FA de porter le vêtement multicolore.

Bien qu’il ne fasse pas directement référence aux lois anti-LGBT, le brassard vise à promouvoir l’inclusivité.

La FIFA interdit généralement l’ajout de slogans non autorisés aux kits et a récemment exhorté les équipes à ne pas se livrer à donner des leçons de moralité dès le début. Coupe du monde au Moyen-Orient.

“Ils ne nous ont donné aucune réponse à notre lettre”, a déclaré M. Bullingham à Sky News.

“Je pense qu’il est possible que nous recevions une amende. Et si nous le sommes, nous paierons l’amende.

“Nous pensons qu’il est vraiment important de montrer nos valeurs. Et c’est ce que nous allons faire.”

La FA avait l’assurance que les supporters homosexuels seraient en sécurité et ne seraient pas victimes de discrimination de la part des autorités qatariennes.

M. Bullingham a déclaré: “C’est triste pour nous que bon nombre de nos fans LGBTQ aient décidé de ne pas venir et je sais que beaucoup de nos membres de la Three Lions Pride ne viennent pas.

“Et c’était frustrant parce qu’ils n’ont pas obtenu les informations qu’ils voulaient à temps pour prendre leurs dispositions.”

L’Angleterre continuera d’utiliser sa présence au Qatar pour obtenir davantage d’indemnisations pour les familles de travailleurs à bas salaire et un centre de travailleurs migrants permanents.

M. Bullingham a ajouté: “Je pense que lorsque vous regardez tout ce qui a été réalisé au cours des quatre dernières années, il y a eu des progrès vraiment positifs.

“Ce qui est essentiel pour nous, c’est que ces deux derniers problèmes en suspens doivent être résolus. Nous allons mettre beaucoup de pression sur la FIFA, ainsi que sur un tas d’autres pays européens pour qu’ils le fassent.”

Lire la suite:

“Pas juste” d’attendre des déclarations politiques des footballeurs

Les joueurs iraniens « peuvent faire leur propre choix pour protester » contre le régime

L’Angleterre ouvre sa campagne de Coupe du monde contre l’Iran lundi.

Gareth Southgate a mené l’Angleterre à la demi-finale de la Coupe du monde en 2018 et à la finale du Championnat d’Europe l’année dernière.

M. Bullingham a déclaré: “Nous entrons dans n’importe quel tournoi majeur en voulant faire du mieux possible et nous pensons que nous sommes l’une des six à huit équipes qui pourraient remporter le trophée.”

Après six ans à la tête, l’avenir de Southgate a été remis en question après une série de six matchs sans victoire.

Il a poursuivi: “Nous pensons qu’il fait un travail brillant. Il a fait de manière fantastique lors des deux derniers tournois seniors et nous voulons qu’il continue à nous diriger.”

Alors que Southgate reste sous contrat jusqu’en 2024, pourrait-il partir après la Coupe du monde – en particulier si l’Angleterre reproduisait son triomphe de 1966 – et qui pourrait le remplacer ?

M. Bullingham a déclaré: “Ce ne serait-il pas un beau problème à avoir si nous remportons le trophée? Nous avons sécurisé Gareth jusqu’en 2024 et nous sommes convaincus qu’il nous fera avancer.”