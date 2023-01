L’Angleterre se précipite pour sortir les patients hospitalisés pour atténuer la crise du blocage des lits

Pour libérer de l’espace lit, le National Health Service du Royaume-Uni libère des milliers de patients.

Le NHS est sous pression après des années de sous-investissement.

Le gouvernement a précédemment annoncé un financement supplémentaire pour le NHS et les soins sociaux.

Le National Health Service (NHS) d’Angleterre a pour objectif de commencer à envoyer des milliers de patients dans des maisons de soins et d’autres établissements au cours des prochaines semaines afin de libérer des lits désespérément nécessaires pendant l’un de ses hivers les plus difficiles.

Le service de santé géré par l’État, qui fournit des soins gratuits à l’ensemble de la population et était jusqu’à récemment une source de fierté pour de nombreux Britanniques, est sous pression après des années de sous-investissement relatif, les retombées de la pandémie de Covid-19 et la grève par personnel de première ligne sur le salaire.

Certains patients sont soignés dans les couloirs et les ambulances font la queue devant les hôpitaux pour remettre les patients aux urgences, alors que les médecins et les infirmières ont du mal à faire sortir les patients en raison d’une pénurie de personnel et de lits.

Le gouvernement a déclaré dans un communiqué qu’il apporterait jusqu’à 200 millions de livres (242 millions de dollars) de financement supplémentaire disponible en Angleterre pour acheter des places de soins de courte durée afin de permettre aux patients dont les médecins jugent qu’ils ont de faibles besoins médicaux d’être soignés en dehors de l’hôpital et 50 millions livres pour améliorer les installations existantes.

La déclaration n’a pas précisé si le NHS en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord investirait également plus de fonds dans les lits de soins.

L’objectif de renvoyer certains patients dans d’autres contextes est une reprise d’une pratique utilisée par le NHS en Angleterre pendant la pandémie lorsque les hôpitaux ont cherché à libérer autant de lits que possible pour les patients atteints de Covid-19.

Steve Barclay, ministre de la Santé, a déclaré dans le communiqué :

Le NHS subit une énorme pression de Covid et de la grippe, et en plus de s’attaquer à l’arriéré causé par la pandémie, le Strep A et les grèves à venir, cet hiver pose un défi extrême.

Barclays s’adressera au Parlement lundi pour présenter d’autres mesures visant à réduire les pressions auxquelles est confronté le NHS.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré la semaine dernière que la réduction des listes d’attente dans les hôpitaux était l’une de ses cinq priorités pour la Grande-Bretagne cette année. Il a dit que cet objectif pourrait prendre plus de temps à atteindre que d’autres.

LIRE | Les ambulanciers quittent le Royaume-Uni en grève

Le gouvernement a précédemment annoncé un financement supplémentaire pour le NHS et les soins sociaux, dont 500 millions de livres (600 millions de dollars) pour les sorties des patients, bien que le parti travailliste de l’opposition ait déclaré que l’argent n’a pas encore atteint la ligne de front et arrive trop tard pour faire une différence. hiver.

Les statistiques des services de santé ont montré que plus de neuf lits sur 10 dans les hôpitaux étaient occupés au cours de la semaine précédant le Nouvel An, avec 13 000 lits par jour occupés par des patients médicalement aptes à sortir