L’Angleterre se dirige vers la victoire de la série pakistanaise après une “journée parfaite”, alors que Jack Leach savoure 100 guichets “fous” | Nouvelles du cricket

L’Angleterre a excellé avec la batte et le ballon lors de ce que Stuart Broad a qualifié de “journée parfaite” contre le Pakistan samedi, alors que les touristes se dirigeaient vers une célèbre victoire en série avec l’aide des démonstrations très appréciées de Harry Brook et Jack Leach.

Alors que le Pakistan a commencé le deuxième jour dans l’ascendant et est passé à 142-2, ils ont ensuite perdu leurs huit guichets suivants pour 60 points alors qu’Ollie Robinson a superbement joué Babar Azam, tandis que Leach (4-98) a impressionné et a remporté son 100e guichet de test.

L’Angleterre a ensuite fait payer le Pakistan avec une deuxième manche impressionnante, mais mesurée selon ses normes, avec la batte.

Après que Ben Duckett en ait fait 79, Brook (74 non éliminés) et Ben Stokes (16 non éliminés) ont dirigé l’Angleterre vers le total des premières manches du Pakistan – 202 – à la fin du jeu, avec une avance de 281 points et encore cinq guichets restants.

“Une journée parfaite”, a déclaré le couturier anglais Broad sur Sky Sports Cricket.

Jack Leach revendique son 100e guichet d’essai pour l’Angleterre après cette excellente prise de James Anderson alors que Saud Shakeel va pour 63



“Il est difficile de décider si la première ou la troisième session a été la meilleure session pour l’équipe d’Angleterre.

“De toute évidence, la troisième session ne se produit pas sans que les quilleurs ne fassent leur travail plus tôt dans la journée. Cela fait longtemps maintenant, mais la pression que le groupe de bowling a créée pour Rizwan a vraiment serré le jeu.

“Ensuite, Duckett a magnifiquement donné le tempo en ouvrant le bâton, puis Brook a pris le relais.”

Michael Atherton a accepté, l’Angleterre ayant désormais une chance de remporter le match et la série dès le troisième jour dimanche, ce qui est tous en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 4h45.

“Si vous leur avez dit d’ici la fin de la deuxième journée que vous aurez 281 courses au bon, ils vous auraient cassé la main”, a déclaré Atherton.

Regardez ailleurs Baber Azam ! Il laisse tomber Ben Duckett, refusant à Abrar Ahmed son 10e guichet



“Ce fut une matinée fantastique, avec l’application d’une pression des deux côtés à partir du moment où Robinson a renversé le moignon central de Babar. Les sertisseurs à une extrémité avec un peu de balancement inversé et Leach se branchant juste à l’autre, le Pakistan n’allait nulle part et en la fin que la pression vient de dire.

“Et puis il y a eu juste quelques frappes très sensées. L’Angleterre a plus de quatre ans au cours de cette deuxième manche, ce qui est rapide selon les normes des matchs de test, mais cela semblait très calme selon les normes de l’Angleterre.

“Le Pakistan a repoussé le terrain et l’Angleterre l’a essentiellement renversé, prenant un peu de risque.

“Je suis sûr que ce qu’ils réalisent ici, c’est que c’est leur opportunité, ils ont une avance de 1-0, ils veulent saisir cette opportunité, et cela devrait être une avance de 2-0 dans la série.”

Gros grêle Brook, Leach | Leach : C’est fou d’arriver à 100 guichets

Brook a reçu les éloges de Broad pour son bâton samedi.

“Ce n’est que son troisième match de test, et il s’est incroyablement bien installé dans un maillot de match de test d’Angleterre”, a déclaré Broad.

“Je pense que nous savons depuis un certain temps qu’il est un joueur fantastique, mais pour le prouver de manière cohérente en peu de temps.

“Cette qualité de test match est très impressionnante.”

Stuart Broad et Mark Butcher ont loué la patience et la précision de Jack Leach après avoir saisi son 100e guichet de test



Une grande partie de l’adulation, cependant, a été réservée à Leach après avoir remporté son 100e guichet de test, devenant ainsi le 14e joueur anglais à le faire ce siècle.

“J’adore le fait que Leach ait pris 100 guichets de test”, a déclaré Broad. “C’est un gars formidable dans le vestiaire et toujours un gars positif.

“Stokesy l’a un peu simplifié pour Leach, je pense. Il a dit que vous gardiez vos défenseurs en place; je me fiche que vous soyez touché pour six ou quatre au-dessus, je veux qu’ils continuent d’essayer cela et quand ça va mal, vous allez avoir des joueurs de champ qui peuvent l’attraper.

“Je pense qu’il a beaucoup évolué et appris.

Mohammad Nawaz part après avoir ébréché la livraison de Jack Leach directement à Ollie Robinson



“Il a disputé 31 matchs de test et a joué dans toutes sortes de conditions différentes et son record est là-haut avec les spinners anglais.

“Il a joué un rôle fantastique pour l’équipe, surtout depuis que Stokes a pris le relais.”

Mark Butcher a ajouté: “Il est assez limité, et je ne veux pas dire que d’une manière désobligeante en tant que lanceur de spin, il n’a pas beaucoup de tours dans sa manche en termes de dérive et de flottement et tout.

“Mais ce qu’il vous offre, c’est une réelle solidité et savoir qu’il a ce soutien du capitaine lui a permis d’aller là-bas et de croire que c’est assez bon.

“Il va se débrouiller en faisant cela, et il obtiendra ses récompenses basées sur les vertus de la patience et de la précision.

“Alors le reste n’a pas d’importance.”

Après avoir atteint 100 guichets de test, Jack Leach a déclaré que c’était un moment qu’il pensait ne jamais voir et admet qu’il s’améliore encore



Leach, quant à lui, a admis que c’était une étape qu’il n’aurait jamais pensé atteindre.

“Vraiment ravi, je n’aurais jamais pensé que cela arriverait pour être honnête !” il a dit. “C’est incroyable, et je veux juste que cela contribue à une victoire.

“C’est fou de penser que j’ai 100 guichets dans les matchs de test juste à cause de la difficulté que j’ai parfois trouvée.

“Ensuite, vous réalisez qu’il y a eu de bons moments en cours de route et que vous faites de bonnes choses. J’ai vraiment l’impression que je vais de mieux en mieux à mesure que je joue plus, donc c’est agréable.”

Regardez le troisième jour du deuxième test en direct dimanche à partir de 4h45 sur Sky Sports Cricket.