Les règles de Covid Tier 3 étendues à tous les comtés d’origine

À partir de samedi, la carte Covid de l’Angleterre sera à nouveau différente. De larges pans des comtés d’origine seront soumis à des restrictions de niveau 3 en raison de l’augmentation des niveaux de coronavirus. 4,2 millions de personnes supplémentaires vivront sous les règles les plus strictes, portant le total à 38 millions de personnes – soit 68% de la population anglaise. À partir de mercredi, les règles sont assouplies pendant cinq jours à Noël. Et alors? Il a été annoncé aujourd’hui que les vacances seraient prolongées d’une semaine pour certains élèves du secondaire afin de permettre le déploiement de tests de masse Covid pour les élèves en début de trimestre. Mais Downing Street a refusé cet après-midi d’exclure la possibilité d’un troisième lock-out national en Angleterre. Alors que 532 décès supplémentaires de Covid ont été signalés à travers le Royaume-Uni aujourd’hui, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: « Nous garderons évidemment les dernières données et les dernières tendances sous revue. » Utilisez notre vérificateur de code postal Covid pour savoir à quel niveau se trouve votre région et vous rappeler ce que les restrictions signifient pour la vie quotidienne.

Pendant ce temps, le chancelier Rishi Sunak maintiendra le programme de congé ouvert pendant encore un mois jusqu’en avril et étendra les garanties de prêt du gouvernement aux entreprises dans un double coup de pouce pour les travailleurs et les entreprises en difficulté. Le Trésor étend également ses systèmes de garantie de prêts. Plus de 68 milliards de livres sterling ont déjà été prêtés, mais il est prévu qu’environ un tiers ne sera pas remboursé. M. Sunak a également confirmé qu’il présenterait le prochain budget le 3 mars. Russell Lynch prédit qu’une vieille peur pourrait revenir nous hanter en 2021.

Bruxelles fixe (une autre) date limite pour les négociations sur le Brexit

Un accord commercial sur le Brexit pourrait être conclu ce week-end. Le Parlement européen a fixé aujourd’hui à ce dimanche une date limite pour la finalisation de l’accord. Le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, a déclaré aux dirigeants des groupes politiques du parlement que l’accord était « difficile, mais possible ». Il les a exhortés à réfléchir à la gravité d’une autre échéance ratée du Brexit et a déclaré que les discussions sur les droits de pêche restaient difficiles. Lisez les points de friction restants. Pendant ce temps, un ancien ambassadeur d’Australie auprès de l’UE a utilisé le Planète normale podcast pour accuser Bruxelles de faire « des demandes totalement déraisonnables de la Grande-Bretagne ».

Le garde-chasse de la reine a averti un hibou mort

Le garde-chasse de la reine a reçu un avertissement de la RSPCA après qu’un bébé hibou protégé a été retrouvé mort dans un piège sur le domaine de Sandringham. Le petit hibou a été capturé dans un piège à ressort utilisé pour tuer de petits mammifères. Comme Helena Horton rapports, les animaux sont confrontés à un déclin de la population et sont protégés en vertu de la loi sur la faune et la campagne.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Ne bouge pas à côté | Les voisins de Donald Trump en Floride engagent des poursuites judiciaires pour l’empêcher de déménager définitivement dans sa résidence sur la plage de Mar-a-Lago après avoir quitté ses fonctions le mois prochain. Josie Ensor rapporte qu’ils ont envoyé une lettre aux responsables de la ville et aux services secrets américains, les exhortant à informer le président qu’il ne serait pas autorisé à se rendre à son hôtel à plein temps pour «éviter une situation embarrassante» lorsqu’il est expulsé.

Partout dans le monde: arrestation après un faux défilé de mode

Une femme thaïlandaise qui aurait participé à un défilé de mode satirique par des manifestants cherchant à rendre davantage de comptes à la monarchie nationale a été inculpée en vertu de lois draconiennes. Correspondant Asie Nicola Smith rapporte que la femme a été inculpée après avoir porté une robe en soie rose et est apparue sur un simulacre de «défilé de mode» mis en place par des manifestants.

Entretien de jeudi: « Je n’ai besoin de rien de la BBC – je sais ce que j’ai fait »

Tyson Fury est beaucoup plus intéressé à «anéantir» Anthony Joshua qu’à faire partie de l’émission de dimanche sur la personnalité sportive de l’année. Il dit Gareth A Davies pourquoi il ne veut pas de « gratification » de la BBC. Lisez l’interview complète.