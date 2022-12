L’Angleterre se concentre sur l’avenir après le chagrin du Qatar

C’était une nouvelle tournure sur une vieille histoire pour l’Angleterre.

Le penalty tardif de Harry Kane a survolé la barre du stade Al Bayt samedi, scellant ainsi le destin de l’équipe nationale en Coupe du monde.

La France a résisté pour une victoire 2-1 qui a renvoyé les champions en titre en demi-finale et l’Angleterre à la maison.

Les pénalités ont coûté aux Three Lions à maintes reprises lors de tournois majeurs – ils ont perdu des tirs au but à sept reprises lors de Coupes du monde et de Championnats d’Europe depuis 1990.

Cela ne se résumait pas à cela contre la France, mais Kane a tout de même fait face à un test de nerfs sur place lorsqu’il s’est tenu au-dessus du ballon à la 84e minute.

Le capitaine anglais avait déjà marqué un penalty pour égaliser le premier but d’Aurélien Tchouameni, mais n’a pas pu répéter cet acte après qu’Olivier Giroud ait remis la France devant avec ce qui s’est avéré être le vainqueur.

L’attente de l’Angleterre pour un premier trophée depuis sa seule et unique victoire en Coupe du monde en 1966 se poursuit.

Un match de quart de finale potentiel avec la France s’est toujours démarqué comme le moment où les espoirs de Coupe du monde de l’Angleterre pourraient prendre fin. Et c’est comme ça que ça s’est passé. Mais cela ne raconte pas toute l’histoire d’un match dans lequel l’Angleterre a dominé la possession et les chances contre l’un des favoris du tournoi. Si Kane avait converti son deuxième penalty, cela aurait pu être une autre histoire.

C’était une performance qui a dépassé les attentes, même si elle s’est soldée par une défaite, et qui encourage les supporters anglais. L’Angleterre a également été le meilleur buteur du tournoi avec 13 buts, ce qui indique un style plus offensif que les années précédentes. Mais après avoir atteint les demi-finales en 2018 et la finale de l’Euro 2020, que l’Angleterre a perdu aux tirs au but contre l’Italie, une sortie en quart de finale semble prématurée.

L’entraîneur Gareth Southgate envisage son avenir après trois tournois majeurs sans trophée et sera le plus grand départ s’il décide de se retirer d’un contrat qui a encore deux ans à courir. Il a transformé la fortune de l’Angleterre depuis sa prise en charge en 2016 et laisserait de gros souliers à remplir en termes de lien qu’il a établi entre l’équipe et la nation. Sur le terrain, le temps joue encore du côté de l’Angleterre. Kane, à 29 ans, devrait avoir une autre Coupe du monde en lui, tandis que des joueurs tels que Jude Bellingham, Bukayo Saka, Phil Foden et Declan Rice doivent encore atteindre leur apogée. Kyle Walker, Jordan Henderson et Kieran Trippier, tous 32 ans, pourraient faire partie de ceux qui commencent à faire place à une nouvelle génération.

Bellingham ressemble à l’avenir après ses performances dominantes au milieu de terrain central. À seulement 19 ans, il s’est déjà imposé comme un leader, tandis que Saka, Foden et Rice seront également la clé de l’avenir de l’Angleterre. L’arrière droit de Chelsea Reece James est l’un des jeunes talents les plus excitants du pays et n’a raté le Qatar qu’à cause d’une blessure. L’ailier Jadon Sancho espère également revenir sur le devant de la scène en retrouvant sa forme avec Manchester United. Le grand défi pour Southgate – ou quiconque est en charge – est de trouver un successeur naturel à Kane, même si le co-meilleur buteur anglais n’est pas encore prêt à se retirer.

L’Euro 2024 est la prochaine cible et la majorité de cette équipe pourrait être de retour pour ce tournoi. Les qualifications commencent en mars, l’Angleterre affrontant l’Italie dans une répétition de la finale de l’an dernier. L’Ukraine, la Macédoine du Nord et Malte sont les autres équipes tirées au sort dans le groupe C. Les yeux seront fermement fixés sur le tournoi en Allemagne, lorsque l’Angleterre sera à nouveau parmi les favoris pour enfin mettre un terme à son attente d’un trophée majeur.

