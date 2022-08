L’Angleterre se bat pour reprendre le match nul 4-4 contre l’Inde

Lire la suite

Jeux à Birmingham. L’Inde a commencé sa campagne sur une note de vol avec une victoire dominante 11-0 sur le Ghana dimanche.

Les Indiens ont joué à leur force et ont marqué cinq buts en première demie avant d’inscrire quatre et deux buts au cours des deux derniers quarts.

L’Inde a converti six des 13 coins de pénalité qu’elle a gagnés dans le match.

Le vice-capitaine Harmanpreet Singh (11e, 35e, 53e) a inscrit un triplé, tandis qu’Abhishek (2e minute), Shamsher Singh (14e), Akashdeep Singh (20e), Jugraj Singh (22e, 43e), Nilakanta Sharma (38e) , Varun Kumar (39e) et Mandeep Singh (48e) ont été les autres buteurs de l’Inde.

Ce fut une performance complètement dominante de la part des Indiens car ils ont à peine permis au Ghana d’entrer dans leur D.

Le Ghana a eu ses occasions occasionnelles sous la forme de cinq corners de pénalité, mais la défense indienne a fait de son mieux pour contrer ses adversaires.

Les Indiens étaient tout de suite dans l’argent, obtenant leur premier corner de pénalité dès la première minute du match et Abhishek était au bon moment au bon endroit pour trouver la cible au rebond.

Les Indiens ont maintenu la pression et obtenu un autre corner de pénalité à la 11e minute qui a été dûment converti par Harmanpreet.

Shamsher a prolongé l’avance de l’Inde en poussant à la maison un mouvement brillant de Lalit Upadhayay et Abhishek.

Akshdeep a marqué le score de 4-0 à la 20e minute avec un beau coup inversé après avoir reçu une passe précise d’Abhishek.

L’Inde a obtenu un corner de pénalité deux minutes plus tard et Jugraj était à la hauteur.

Cinq minutes après le changement de côté, Harmanpreet a marqué son deuxième but sur un corner de pénalité.

Trois minutes plus tard, Nilakanta a rejoint la fête alors qu’il plaçait le rebond au fond des filets après que le gardien ghanéen Offei ait sauvé un tir de Jarmanpreet.

Dans la minute suivante, Varun Kumar a converti un coin de pénalité pour marquer son premier but du tournoi.

Jugraj Singh a marqué son deuxième but, cette fois sur penalty.

Au quatrième et dernier quart-temps, Mandeep et Harmanpreet ont marqué un but chacun pour compléter le décompte.

