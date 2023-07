L’Angleterre se bat contre une liste croissante de blessés – Mary Earps

La gardienne anglaise Mary Earps a déclaré que l’équipe continuerait à se battre malgré sa liste croissante de blessures et a appelé à davantage de recherches sur la vague de blessures au LCA dans le football féminin.

La victoire 1-0 de l’Angleterre sur le Danemark vendredi a été éclipsée par une blessure en première mi-temps de son milieu de terrain vedette Keira Walsh. La milieu de terrain de Barcelone s’est blessée au genou droit à la 35e minute et a été étirée.

La FA a depuis confirmé que Walsh avait évité une blessure au LCA, mais manquera son prochain match de phase de groupes contre la Chine mardi avec le reste de sa Coupe du monde dans le doute.

La blessure de Walsh est le dernier revers pour l’Angleterre avec les Lionnes aux prises avec une liste de blessures croissante. Ils sont entrés dans ce tournoi sans Fran Kirby, Leah Williamson et Beth Mead – tous les trois mis à l’écart avec des blessures au genou. Malgré la liste croissante des absents vedettes, Earps est catégorique sur le fait que l’équipe continuera de se battre.

« Nous sommes un groupe résilient », a déclaré Earps vendredi après la victoire. « Nous allons continuer à nous battre et à faire de notre mieux comme nous le faisons toujours. »

Lorsqu’on lui a demandé si les blessures pouvaient agir comme un effet galvanisant, Earps a répondu: « Absolument. Je pense que vous l’avez vu à travers l’adversité à laquelle nous avons été confrontés en entrant dans le tournoi. J’ai l’impression que nous sommes un groupe qui est ensemble. »

Rachel Daly a fait écho aux sentiments d’Earps.

« Ce groupe est spécial, il a des personnages incroyables, il ne s’agit pas seulement de ce que vous voyez dans les performances sur le terrain, les filles en dehors du terrain sont juste des personnes spéciales, spéciales, le personnel aussi », a déclaré Daly. « Sarina [Wiegman] a construit une équipe autour de cela, elle ne pense pas seulement au jeu d’équipe, c’est tout le monde dans son ensemble, le personnage sur et en dehors du terrain. Mais nous devons nous rallier les uns aux autres maintenant. »

Alors que Walsh a évité une blessure au LCA, le nombre de joueuses souffrant de blessures au LCA dans le jeu féminin est une grave préoccupation. Mead et Williamson sont portés disparus alors qu’ils se remettent de blessures au LCA, tandis que d’autres pays ont également été touchés. L’attaquante néerlandaise Vivianne Miedema, la Française Marie-Antoinette Katoto, la Canadienne Janine Beckie et la paire américaine Christen Press et Catarina Macario manquent également le tournoi en raison de blessures au LCA.

Jennyfer Limage d’Haïti s’est blessé à l’ACL lors de sa défaite 1-0 contre l’Angleterre au premier tour et c’est quelque chose dans l’esprit de l’équipe de Wiegman.

« Je ne pense pas que tu puisses y penser, pour moi, ces trois lettres [ACL] effrayez-moi le tu-sais-quoi absolu », a déclaré Daly.

Earps est allé plus loin en appelant à davantage de recherches sur les raisons pour lesquelles il y a tant de blessures au LCA dans le football féminin.

« C’est le sujet de conversation de la ville – que davantage de recherches peuvent être effectuées », a déclaré Earps. « Et j’espère que cela arrivera certainement. »