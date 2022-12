L’Angleterre scelle le balayage de la série dominante après avoir battu les Antilles pour seulement 43 lors du dernier match T20 | Nouvelles du cricket

L’Angleterre a terminé sa série T20 contre les Antilles avec un balayage net de cinq sur cinq après avoir battu les hôtes pour seulement 43 points lors de la finale, alors que l’équipe de Heather Knight a ajouté à son record parfait sur la tournée.

Les Antilles ont remporté le tirage au sort et ont choisi de frapper lors du match final à Kensington Oval, mais ont chuté à leur plus bas total en T20i féminin.

Freya Davies et Alice Davidson-Richards ont été le choix des quilleurs anglais avec trois chacun – pour un total de sept points – tandis que Charlie Dean en forme en a ajouté deux autres alors que les Antilles ont été éliminées en 16,2 overs.

C’était un score rapidement battu par l’Angleterre, qui a réalisé 44 points pour seulement deux guichets à partir de 5,3 overs.

Danni Wyatt et Sophia Dunkley ont mis 22 pour le premier guichet avant que Nat Sciver ne scelle le match avec un 12-ball 20 non sorti.

Charlie Dean a pris deux autres guichets pour l'Angleterre





L’Angleterre a remporté la victoire sans faute dans la série pour accompagner son balayage ODI, qu’elle a remporté 3-0 après avoir battu les Antilles par 17 points lors du troisième match il y a une semaine.

“Nous n’avons pas été massivement mis au défi, ce qui est un peu dommage”, a déclaré Knight avant la finale de jeudi.

“Vous voulez toujours être sous pression et gagner ces matchs serrés car cela vous aiguise, mais notre intensité et notre volonté de gagner sont toujours très normales.

“Ne pas avoir de troisième arbitre ou de DRS a été étrange, presque comme remonter un peu dans le temps. Vous vous y habituez et vous les considérez comme allant de soi. C’est frustrant, mais en fin de compte, tout dépend de l’argent disponible. .

L'entraîneur-chef des femmes de la Nouvelle-Angleterre, Jon Lewis, dit qu'il veut que l'équipe "s'exprime" et "joue avec liberté"



“Il est si important de garder le jeu international fort et d’y investir. Il y a beaucoup de changements à l’horizon avec le lancement des tournois de franchise – IPL, PSL – mais je pense qu’il est important que le jeu international soit pris en charge, est fort dans tous les pays et toujours le summum du jeu.

“Nous avons vu les changements dans le jeu masculin et ils pourraient avoir un impact plus important sur le jeu féminin, avec la différence de profondeur de certaines équipes, si les joueurs choisissent de suivre la voie de la franchise et de jouer moins au cricket pour plus d’argent.”

L’équipe, qui joue dans sa première action sous la direction du nouvel entraîneur Jon Lewis, passe maintenant à la Coupe du monde T20 en Afrique du Sud en février.