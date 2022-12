L’Angleterre scelle la victoire de la série T20 contre les Antilles alors que Charlie Dean prend quatre guichets à la Barbade | Nouvelles du cricket

Charlie Dean a poursuivi sa forme avec un parcours à quatre guichets alors que l’Angleterre a remporté une victoire dans la série internationale T20 contre les Antilles à la première occasion avec une sixième victoire consécutive en tournée.

Un succès de 17 points à la Barbade a mis l’Angleterre 3-0 avec deux à jouer dans la série T20 après avoir balayé les Antilles 3-0 lors de la précédente étape internationale d’une journée de la tournée.

Off-spinner Dean a suivi les chiffres de 3-22 dans le deuxième T20 de mercredi avec 4-19 dans le troisième alors que les Antilles étaient limitées à 140-8 en réponse au total le plus élevé jamais enregistré par l’Angleterre dans les Caraïbes de 157-6.

Sophia Dunkley (44 sur 31) et Lauren Winfield-Hill (24 sur 28) ont mis 60 pour le premier guichet de l’Angleterre, tandis que la skipper Heather Knight (43 sur 27) a également impressionné, frappant le seul six de son équipe.

Dans T20, il s’agit d’essayer de trouver les limites et de jouer avec vos forces et j’ai senti sur ce guichet que mes forces étaient un peu funky et qu’elles frappaient carrément le guichet. C’était agréable de contribuer à une victoire d’équipe et agréable de se sentir en bonne forme.

Les Antilles avaient une fiche de 63-1 après sept overs en réponse, mais ont ensuite perdu Hayley Matthews (35 sur 31) et Shemaine Campbelle (0) dans le même doyen – Matthews est resté perplexe et Campbelle a joué lors d’une jeune fille à double guichet – avant de trébucher dans la finale six overs de 103-3 une fois que Trishan Holder (21) était sorti contre Sophie Ecclestone.

Un 17e de 13 points, battu par Nat Sciver, a laissé les Antilles avoir besoin de 30 balles sur 18, mais Dean a roqué Kycia Knight (12) au cours suivant et les espoirs de l’équipe locale de maintenir la série en vie se sont éteints au 19e quand Ecclestone a concédé un seul point et piégé la meilleure buteuse Rashada Williams (38 sur 29) lb.

Dean a été nommée joueuse du match après avoir joué dans seulement son troisième match international T20, avec les guichets de Matthews, Campbelle et Knight après avoir fait attraper Aaliyah Alleyne (3) par Dunkley dans le troisième plus de la course-poursuite des Antilles.

Le quatrième T20 a lieu dimanche soir avec le dernier match de la série jeudi, qui sera le dernier de l’Angleterre avant la Coupe du monde T20 de février en Afrique du Sud.

“L’Angleterre n’est pas loin de connaître la meilleure équipe”

La capitaine anglaise Heather Knight…

“Tout cela a été un peu une mission d’enquête et apprendre à connaître quelques personnes et comment elles travaillent dans des endroits légèrement différents. Je ne pense pas que nous soyons trop loin de savoir quelle est notre meilleure équipe et de savoir potentiellement ce que T20 L’équipe de la Coupe du monde ressemble.

“Sur les quilleurs, nous avons évidemment un peu mélangé l’équipe pour offrir des opportunités et travailler un peu sur quelques joueurs différents et quelqu’un comme Charlie Dean est vraiment entré et a saisi le sien. Nous sommes tellement chanceux d’avoir une telle profondeur dans le département de spin.

“Je pense que la façon dont Sophia [Dunkley] nous a lancé était un excellent créateur de ton pour les manches. Elle était tellement calme, connaissait très bien ses options.

“C’est toujours agréable de descendre sur un dépliant – cela signifie que vous n’avez pas autant de travail à faire dans l’ordre et que vous pouvez continuer à travailler dur tout au long des manches.”