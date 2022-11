L’Angleterre s’agenouillera, Harry Kane portera le brassard One Love contre l’Iran

L’Angleterre prendra le genou et le capitaine Harry Kane portera le brassard One Love lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde contre l’Iran lundi, a confirmé dimanche le manager Gareth Southgate.

L’Angleterre s’est agenouillée avant les matchs depuis 2020, d’abord en solidarité avec les protestations contre la mort de George Floyd aux mains d’un policier de Minneapolis, puis en faveur de l’égalité.

Le geste n’est plus une caractéristique avant les coups d’envoi en Premier League, où il est utilisé de manière sélective, mais Southgate pense qu’il est important que son équipe continue à la Coupe du monde.

“C’est ce que nous représentons en tant qu’équipe et ce que nous faisons depuis longtemps”, a-t-il déclaré aux journalistes dimanche.

“Nous pensons que c’est la plus grande (étape) et nous pensons que c’est une déclaration forte qui fera le tour du monde pour les jeunes, en particulier, pour voir que l’inclusivité est très importante.”

Kane, ainsi que les capitaines des Pays-Bas, de la Belgique, du Danemark, de la France, de l’Allemagne, de la Norvège, de la Suède, de la Suisse et du Pays de Galles, porteront le brassard One Love lundi.

Le brassard représente le soutien à l’égalité et bien qu’il ne vise pas uniquement les droits de la communauté LGBTQ, il est important au Qatar où l’homosexualité est illégale.

L’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, voit d’un mauvais œil les déclarations politiques et, selon certaines informations, pourrait punir ceux qui portent le brassard One Love d’amendes ou de mesures disciplinaires.

Kane, cependant, a dit qu’il en porterait un.

“Nous avons clairement indiqué en tant qu’équipe, au personnel et à l’organisation que nous voulions porter le brassard”, a déclaré Kane. avaient leur décision.”

Southgate s’est habitué à traiter des problèmes sociaux en tant que manager de l’Angleterre et la conférence de presse de dimanche a de nouveau dépassé le terrain de jeu.

L’ancien défenseur s’est vu demander, dans une question d’un journaliste iranien de plusieurs minutes, s’il soutenait ceux qui protestaient contre le régime iranien, une cause soutenue par certains joueurs iraniens.

“Je ne me sens pas suffisamment informé pour commenter ce qui se passe en Iran, et je ne pense pas que ce soit vraiment à moi de le faire non plus”, a déclaré Southgate.

“Je pense que les joueurs et le manager iraniens (Carlos Queiroz), je les comprends, ils sont dans une position difficile mais je pense qu’ils sont mieux informés pour parler de ces choses.

“Si leur équipe nous demandait de les soutenir d’une manière ou d’une autre, nous devrions évidemment écouter cela et y réfléchir, mais pour le moment, cela ne s’est pas produit.”

Southgate a déclaré que sa principale priorité était que son équipe répande un peu de joie chez lui, où les bouleversements politiques et la crise du coût de la vie créent une toile de fond sombre pour la Coupe du monde.

“Nous espérons tous nous concentrer sur le football maintenant”, a-t-il déclaré. “Notre pays traverse également une période difficile, pas la même que certains autres pays, mais nous sommes en récession économique et la vie a été difficile. pour beaucoup de nos gens.

“Nous voulons donc qu’ils profitent de leur football, qu’ils fassent un voyage avec l’équipe et qu’ils leur apportent du bonheur.”

