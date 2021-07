L’Angleterre rouvrira ses frontières aux visiteurs entièrement vaccinés des États-Unis et d’Europe

Les autorités australiennes à Sydney ont prolongé mercredi le verrouillage de la ville de quatre semaines supplémentaires, citant une épidémie croissante de la variante plus contagieuse du delta qui a éclaté pour la première fois en juin. L’ordonnance de séjour à domicile s’appliquera à Sydney, la capitale de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, et à d’autres centres régionaux.

Une décision mardi des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis de recommander le port du masque à l’intérieur pour les personnes vaccinées ramène les États-Unis au niveau de l’Organisation mondiale de la santé et de certains gouvernements étrangers. L’OMS conseille actuellement à toutes les personnes, vaccinées ou non, de continuer à porter des masques lorsqu’elles se trouvent à proximité des autres.